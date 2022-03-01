Учёные рассказали, как правильное питание помогает быстрее излечить рак

Состав бактерий в кишечнике можно изменить несколькими способами. Один из них - правильное питание. Также сюда относятся такие методы, как трансплантация и приём пробиотиков. При изменении микробиома в организме человека меняется и воздействие кишечных бактерий на иммунную систему.

В ходе проведённого исследования были проанализированы образцы микробиома кишечника большой группы пациентов из клиник Великобритании, Нидерландов, Испании. Оказалось, что при наличии бактерий Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia spp., Akkermansia muciniphila у людей был лучший иммунный ответ. Кроме того, сам по себе состав кишечных бактерий также зависел от диеты человека, его конституции и от принятия им ингибиторов протонной помпы (лекарственные препараты).

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