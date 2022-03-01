Фитнес и здоровье
Сегодня в 18:23
1 мин.

Учёные рассказали, как правильное питание помогает быстрее излечить рак

Об этом сообщает Medical Xpress
В ходе одного из крупнейших на сегодняшний день исследований выяснилось, что эффективность лечения онкологических заболеваний зависит от состава бактерий в кишечнике. А этот состав связан с питанием человека. Подробнее - в материале.
Учёные рассказали, как правильное питание помогает быстрее излечить рак

Учёные из Королевского колледжа Лондона, Университета Тренто, Европейского института онкологии в Италии, Гронингенского университета в Нидерландах изучили связь между составом бактерий кишечника и эффективностью лечения рака. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Medicine.

По словам одного из исследователей доктора Карла Ли, предварительные результаты показали, что кишечный микробиом (то есть состав бактерий кишечника) играет роль в иммунотерапии онкологических заболеваний. Объясняется это тем, что микробиом связан с иммунитетом человека.

Учёные рассказали, как правильное питание помогает быстрее излечить рак

Состав бактерий в кишечнике можно изменить несколькими способами. Один из них - правильное питание. Также сюда относятся такие методы, как трансплантация и приём пробиотиков. При изменении микробиома в организме человека меняется и воздействие кишечных бактерий на иммунную систему.

В ходе проведённого исследования были проанализированы образцы микробиома кишечника большой группы пациентов из клиник Великобритании, Нидерландов, Испании. Оказалось, что при наличии бактерий Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia spp., Akkermansia muciniphila у людей был лучший иммунный ответ. Кроме того, сам по себе состав кишечных бактерий также зависел от диеты человека, его конституции и от принятия им ингибиторов протонной помпы (лекарственные препараты).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medical Xpress
Новости партнеров
Новости партнеров