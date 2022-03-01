Учёные рассказали, как правильное питание помогает быстрее излечить рак

Учёные рассказали, как правильное питание помогает быстрее излечить ракОб этом сообщает Medical Xpress
Учёные из Королевского колледжа Лондона, Университета Тренто, Европейского института онкологии в Италии, Гронингенского университета в Нидерландах изучили связь между составом бактерий кишечника и эффективностью лечения рака. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Medicine.
По словам одного из исследователей доктора Карла Ли, предварительные результаты показали, что кишечный микробиом (то есть состав бактерий кишечника) играет роль в иммунотерапии онкологических заболеваний. Объясняется это тем, что микробиом связан с иммунитетом человека.
Состав бактерий в кишечнике можно изменить несколькими способами. Один из них - правильное питание. Также сюда относятся такие методы, как трансплантация и приём пробиотиков. При изменении микробиома в организме человека меняется и воздействие кишечных бактерий на иммунную систему.
В ходе проведённого исследования были проанализированы образцы микробиома кишечника большой группы пациентов из клиник Великобритании, Нидерландов, Испании. Оказалось, что при наличии бактерий Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia spp., Akkermansia muciniphila у людей был лучший иммунный ответ. Кроме того, сам по себе состав кишечных бактерий также зависел от диеты человека, его конституции и от принятия им ингибиторов протонной помпы (лекарственные препараты).
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