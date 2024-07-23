Учёные рассказали, как силовые тренировки улучшают здоровье офисных работников

Учёные рассказали, как силовые тренировки улучшают здоровье офисных работниковОбратите на это внимание
Слабость, вызванная малоподвижным образом жизни, создаёт непосильную нагрузку на лиц, осуществляющих уход, и системы здравоохранения. И обходится это государству тоже очень дорого.
Исторически люди становились менее активными по мере взросления. Однако сейчас молодые люди, особенно те, у кого сидячая работа, становятся неактивными, физически слабыми, берут больше длительных больничных и раньше выходят на пенсию.
Сидячий вид деятельности может привести к умственной усталости, болям.
Силовые тренировки — один из самых эффективных видов упражнений для физического и психического здоровья. Также этот вид упражнений рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Было доказано, что у офисных работников перерывы на силовые тренировки (приседания с отягощениями за рабочим столом) увеличивают приток крови, улучшают работу мозга, включая умственное возбуждение и концентрацию, а также уменьшают чувство усталости.
Предоставление работодателями поддержки в виде силовых тренировок в течение 30 минут два раза в неделю — это незначительная трата для создания более здоровой, счастливой, продуктивной и выносливой рабочей силы.
Хотя люди склонны думать, что они недостаточно молоды, здоровы, энергичны или активны, чтобы начать силовые тренировки, исследования показывают, что всё наоборот. Подобные упражнения в любом возрасте и при любом уровне физической подготовки способствуют повышению уровня энергии и спонтанному повышению количества физической активности.
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