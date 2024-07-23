Учёные рассказали, как силовые тренировки улучшают здоровье офисных работников

Слабость, вызванная малоподвижным образом жизни, создаёт непосильную нагрузку на лиц, осуществляющих уход, и системы здравоохранения. И обходится это государству тоже очень дорого.

Исторически люди становились менее активными по мере взросления. Однако сейчас молодые люди, особенно те, у кого сидячая работа, становятся неактивными, физически слабыми, берут больше длительных больничных и раньше выходят на пенсию.

Сидячий вид деятельности может привести к умственной усталости, болям.

Силовые тренировки — один из самых эффективных видов упражнений для физического и психического здоровья. Также этот вид упражнений рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Было доказано, что у офисных работников перерывы на силовые тренировки (приседания с отягощениями за рабочим столом) увеличивают приток крови, улучшают работу мозга, включая умственное возбуждение и концентрацию, а также уменьшают чувство усталости.