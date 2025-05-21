Учёные рассказали, как солнечный свет может лечить болезни

Ультрафиолетовые (УФ) световые короба, которые излучают только узкую полосу света, не связанную с раком кожи, в течение многих лет использовались для лечения псориаза. Помогают такие приборы и при рассеянном склерозе, но назначать всё должен врач.

К сожалению, рассеянный склероз неизлечим. Однако УФ-лучи помогают сделать эту болезнь более терпимой.

Хотя было проведено всего несколько клинических испытаний светотерапии рассеянного склероза на людях, ряд исследований демонстрирует, что ультрафиолетовый свет обладает способностью успокаивать иммунную систему, которая вышла из-под контроля. Новые работы даже намекают, что терапия УФ-светом может работать и при других аутоиммунных болезнях: диабете 1 типа, ревматоидном артрите, болезни Крона, артрите. Всё чаще они встречаются у тех, кто мало находится на солнце.