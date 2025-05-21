Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 мая 2025, 20:15
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Учёные рассказали, как солнечный свет может лечить болезни

Это показывают исследования
В солнечном свете могут содержаться лучи, которые помогают лечить рассеянный склероз. Это аутоиммунное заболевание, при котором собственная иммунная система организма атакует оболочки, изолирующие нервы, постепенно разрушая их. Вот что сейчас известно об этом экспертам.
Учёные рассказали, как солнечный свет может лечить болезни
© Max Lugavere

Ультрафиолетовые (УФ) световые короба, которые излучают только узкую полосу света, не связанную с раком кожи, в течение многих лет использовались для лечения псориаза. Помогают такие приборы и при рассеянном склерозе, но назначать всё должен врач.

К сожалению, рассеянный склероз неизлечим. Однако УФ-лучи помогают сделать эту болезнь более терпимой.

Хотя было проведено всего несколько клинических испытаний светотерапии рассеянного склероза на людях, ряд исследований демонстрирует, что ультрафиолетовый свет обладает способностью успокаивать иммунную систему, которая вышла из-под контроля. Новые работы даже намекают, что терапия УФ-светом может работать и при других аутоиммунных болезнях: диабете 1 типа, ревматоидном артрите, болезни Крона, артрите. Всё чаще они встречаются у тех, кто мало находится на солнце.

Учёные рассказали, как солнечный свет может лечить болезни
© Taylor Callery

УФ-излучение снимает воспаление кожи, нервной системы, поджелудочной железы и кишечника, говорит Прю Харт из Детского исследовательского института Австралии.

Открытие мощного воздействия ультрафиолетового света на наши иммунные реакции положило начало совершенно новой дисциплине - фотоиммунологии. В ходе первых исследований в этой области учёные обнаружили, что солнечный свет смягчал проявление псориаза. Зачастую люди с псориазом страдают и от других аутоиммунных заболеваний, и иногда фототерапия улучшала и другие их симптомы.