Учёные рассказали, как сон улучшает результаты спортсменов

Исследования демонстрируют, что даже после ночи недостаточного сна спортсмены элитного уровня могут показывать наилучшие или близкие к ним результаты. Но смогут ли они так же отлично выступать изо дня в день после нескольких ночей недосыпа? На этот вопрос пока ответа нет.

Тем не менее нельзя забывать о важности сна для профилактики болезней и травм. Известно, что люди, которые спят по 5–6 часов в сутки, в 4,5 раза чаще заболевают простудой после контакта с риновирусом по сравнению с теми, кто проводит во сне 7 часов в сутки. Нехватка сна также замедляет реакцию, нарушает движения и ухудшает специфические для спорта навыки. Всё это может вызвать травму.

Кроме того, после нескольких ночей недосыпа спортсмены чувствуют себя более уставшими перед тренировкой, воспринимают упражнения как более сложные, испытывают более выраженные изменения настроения по сравнению с периодом, когда хорошо отдохнули.

Без регулярного достаточного сна спортсмену может быть тяжело восстановиться после тренировки. При этом плохое восстановление может негативно сказаться на последующих результатах. Именно поэтому сон играет решающую роль в работоспособности спортсмена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.