Учёные рассказали, как спорт защищает от коронавируса

Согласно результатам исследования жителей США, отмечает журналист Дзюнко Ониси, у людей, которые регулярно тратят время на спорт, возникновение серьёзных заболеваний при заражении "Дельтой" менее вероятно. Так, если человек занимался 150 минут в неделю, то риск протекания болезни в тяжёлой форме или даже смерти от неё у него снижался в два раза по сравнению с участниками, которые уделяли спорту меньше 10 минут еженедельно.

Кроме того, у любителей спортивных тренировок при заражении штаммом "Дельта" вероятность осложнений тоже значительно снижается. И в целом такие люди гораздо реже подхватывают вирусные инфекции, которые к тому же протекают у них в лёгкой форме.

В США было организовано ещё одно исследование. На этот раз анализировался образ жизни клиентов страховой компании Kaiser Permanente в возрасте от 18 лет и старше. Представители организации выяснили, что из общего количества 8,6 процента оказались госпитализированы, 2,4 процента были помещены в отделение интенсивной терапии, а 1,6 процента умерли. Вместе с этим у малоактивных американцев развитие тяжёлой формы ковида было более вероятным. Также такие люди в 2,26 раза чаще госпитализировались, в в 1,73 раза чаще оказывались в отделении интенсивной терапии, а вероятность летального исхода при заражении "Дельтой" у них была в 2,49 раза выше. У умеренно активных людей все риски тоже были повышенными