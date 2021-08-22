Фитнес и здоровье
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Учёные рассказали, как спорт защищает от коронавируса

На это указывают недавние исследования
Автор японского издания "Нихон кэйдзай" рассказал, как физические нагрузки могут повлиять на возможность заражения ковидом, а также на протекание и последствия этой болезни.
Учёные рассказали, как спорт защищает от коронавируса

Согласно результатам исследования жителей США, отмечает журналист Дзюнко Ониси, у людей, которые регулярно тратят время на спорт, возникновение серьёзных заболеваний при заражении "Дельтой" менее вероятно. Так, если человек занимался 150 минут в неделю, то риск протекания болезни в тяжёлой форме или даже смерти от неё у него снижался в два раза по сравнению с участниками, которые уделяли спорту меньше 10 минут еженедельно.

Кроме того, у любителей спортивных тренировок при заражении штаммом "Дельта" вероятность осложнений тоже значительно снижается. И в целом такие люди гораздо реже подхватывают вирусные инфекции, которые к тому же протекают у них в лёгкой форме.

В США было организовано ещё одно исследование. На этот раз анализировался образ жизни клиентов страховой компании Kaiser Permanente в возрасте от 18 лет и старше. Представители организации выяснили, что из общего количества 8,6 процента оказались госпитализированы, 2,4 процента были помещены в отделение интенсивной терапии, а 1,6 процента умерли. Вместе с этим у малоактивных американцев развитие тяжёлой формы ковида было более вероятным. Также такие люди в 2,26 раза чаще госпитализировались, в в 1,73 раза чаще оказывались в отделении интенсивной терапии, а вероятность летального исхода при заражении "Дельтой" у них была в 2,49 раза выше. У умеренно активных людей все риски тоже были повышенными

Учёные рассказали, как спорт защищает от коронавируса

Самым важным фактором, по мнению учёных, при определении вероятности тяжести заболевания, был возраст. Наиболее высокий риск смерти от штамма "Дельта" обнаружен у пациентов старше 70 и 80 лет. Осложнения чаще всего развивались у людей, страдающих диабетом и лишним весом.

Результаты исследований в целом свидетельствуют о том, что физическая активность позволяет снизить возможность развития осложнений после COVID-19. И даже от 11 до 149 минут в неделю может быть достаточно, чтобы уменьшить эту вероятность.