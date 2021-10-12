Учёные рассказали, как стоматологи признали Coca-Cola безвредной для зубов после "пожертвования" компании в медицинский фонд

Известно, что ещё в 2003 году Coca-Cola "пожертвовала" Американской ассоциации детской стоматологии один миллион долларов. Официальной причиной было "улучшение здоровья зубов у детей". Вместе с тем через некоторое время стоматологи объявили, что сладкие напитки на самом деле не влияют существенно на возникновение кариеса и что нет ясных научных доказательств их вреда. Это далеко не единственный такой случай.

Американские исследователи выяснили, что на самом деле корпорации способны склонять на свою сторону некоммерческие организации через денежные перечисления. Статья с основными выводами опубликована в издании Quarterly Journal of Economics.