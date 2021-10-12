Учёные рассказали, как стоматологи признали Coca-Cola безвредной для зубов после "пожертвования" компании в медицинский фонд

Учёные рассказали, как стоматологи признали Coca-Cola безвредной для зубов после "пожертвования" компании в медицинский фондИ это не единственный подобный случай
Известно, что ещё в 2003 году Coca-Cola "пожертвовала" Американской ассоциации детской стоматологии один миллион долларов. Официальной причиной было "улучшение здоровья зубов у детей". Вместе с тем через некоторое время стоматологи объявили, что сладкие напитки на самом деле не влияют существенно на возникновение кариеса и что нет ясных научных доказательств их вреда. Это далеко не единственный такой случай.
Американские исследователи выяснили, что на самом деле корпорации способны склонять на свою сторону некоммерческие организации через денежные перечисления. Статья с основными выводами опубликована в издании Quarterly Journal of Economics.
Для проведения исследования учёные отобрали множество правил, комментариев, опубликованных федеральным правительством начиная с 2003 года. Затем они сравнили их с поданными в налоговую службу данными о грантах фондов компаний. Оказалось, что некоммерческие организации на 76 процентов чаще комментировали правило, на которое уже обращали внимание корпорации, когда получали от этих корпораций "пожертвования". Более того, сам язык у организации становился похож на язык, которая использует компания-спонсор. Изменялся при этом и язык правительства: его представители описывали причину изменения того или иного правила, придерживаясь политики корпорации, которая "пожертвовала" средства.
Исследователи при этом допускают вариант, что на самом деле корпорации финансируют организации, которые изначально придерживаются той же позиции, что и они.