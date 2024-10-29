Учёные рассказали, как свет влияет на наш организм

Одна из главных функций свете — это перенастройка наших биологических часов, также известных как циркадные часы. Они представляют собой сеть генов и белков, которые управляют друг другом. Эта сеть посылает сигналы органам через гормоны и нервную систему.

Кроме того, биологических часов у нас триллионы по всему телу. Центральные расположены в гипоталамусе мозга, и каждая клетка в каждом органе имеет собственные часы.

При этом в одном ритме наши часы работают только примерно сутки (в среднем 24 часа 30 минут). Поэтому каждое утро центральные часы должны перенастраиваться, давая сигнал о начале нового дня. Вот почему свет так важен.

Центральные биологические часы непосредственно связаны со светочувствительными клетками в сетчатке (задняя часть глаза). Также на процесс перенастройки внутренних часов влияет приём пищи.

Воздействие света ночью, когда мы должны спать, может иметь вредные последствия для организма. Даже тусклый свет может ухудшить сердечный ритм, усвоение сахара в крови, привести к депрессии, тревожности, биполярному расстройству, повысить общий риск преждевременной смерти. У людей, которые работают в ночные смены, также повышен риск возникновения болезней сердца, диабета, рака.