Учёные рассказали, как уменьшение потребления белка продлевает жизнь

Пока учёные не знают, что происходит с биологической точки зрения при исключении белка из рациона. Но, похоже, это тоже замедляет процесс старения, как и простое ограничение калорий. В новой статье, опубликованной в мае 2025 года, даже предполагается, что диеты с низким содержанием белка способны уменьшить повреждения и мутации ДНК.

Считается, что белок вызывает мутации ДНК не напрямую, а через образование при его воздействии «свободных радикалов», которые могут повреждать ДНК и другие молекулы в клетках. Уже известно, что эти мутации приводят к раку, а ещё учёные полагают, что они играют роль в старении.

Результаты исследований по ограничению белка, проведённые на людях, всё ещё неоднозначны. Согласно одной из статей 2014 года, люди, употребляющие меньше белка, живут дольше, чем те, кто придерживается диеты с высоким содержанием белка. Так, 50-летний человек, который получает менее 45 г белка в день, может прожить примерно на четыре года дольше, чем тот, кто получает 90 г белка в сутки. С другой стороны, это же исследование у людей старше 65 лет выявило обратный эффект. Возможно, это связано с естественной утратой нашим телом мышечной массы, а дополнительный белок помогает её набрать.

Также учёные выяснили, что у тех, кто ел больше растительного белка, не было повышенного риска смерти в среднем возрасте.

Но люди, которые сокращают потребление определённых продуктов, сообщают о чувстве голода, ощущении холода, сниженном половом влечении, раздражительности, более медленном заживлении ран. Возможно, решение этой проблемы кроется в лекарствах.

Препарат рапамицин активирует клеточный путь переработки, благодаря чему лабораторные мыши живут на 60% дольше. Ещё один способ имитировать сокращение потребления пищи - приём лекарств от диабета. Эти препараты тоже смогли продлить жизнь грызунов.

И, конечно, нельзя не сказать об Оземпике. По-видимому, он предотвращает развитие целого ряда состояний одновременно, во многом за счёт того, что человек ест меньше.

Могут ли эти лекарства действительно помочь нам оставаться здоровыми без необходимости соблюдать диету целые десятилетия? Это покажут только будущие клинические испытания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.