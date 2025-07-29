Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 июля 2025, 18:00
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Учёные рассказали, какие методы защиты волос от выпадения работают

Возьмите это себе на заметку
На полках магазинов появляется всё больше средств для восстановления истончённых волос. Но какие из них действительно эффективны?
Учёные рассказали, какие методы защиты волос от выпадения работают
© The Well by Northwell - Northwell Health

Алопеция (выпадение волос) - явление очень распространённое. Около 80% мужчин и 50% женщин в определённый момент жизни сталкиваются той или иной его формой.

В составе средств, помогающих при алопеции, можно встретить как миноксидил, так и другие ингредиенты. Доказано, что миноксидил, наносимый на кожу головы в виде жидкости или пены, способствует росту волос при облысении по мужскому и женскому типу и гнездной алопеции (ГАЛ). Однако для того, чтобы увидеть эффект, требуется около 6 месяцев его ежедневного применения и подходит он не всем. Примерно у 30% людей волосы отрастают снова.

Существуют и другие методы лечения выпадения волос. Например, в соцсетях говорят об ополаскивании рисовой водой, втирании касторового масла в кожу голову, но нет научных доказательств эффективности этих способов. Недостаточно доказательств и пользы таких средств, как алоэ вера в виде геля, масло розмарина, кофеин.

Учёные рассказали, какие методы защиты волос от выпадения работают
© Getty Images

Из безрецептурных средств существует экстракт карликовой пальмы. Но его может в средстве содержаться неопределённое количество, поэтому и помогает он не всем. Рецептурные препараты в отличие от безрецептурных имеют доказанную эффективность. К ним относят финастерид и лекарства, воздействующие на иммунную систему.

Однако длительный приём иммуноподавляющих таблеток может сделать вас уязвимее к инфекциям. Поэтому учёные разрабатывают другие варианты лечения выпадения волос. Команда профессора Натали Арци, инженера-химика в больнице Brigham and Women's Hospital, создала микроигольный пластырь, который размещается на коже и может доставлять лекарства непосредственно к волосяным фолликулам и прилегающим участкам. Испытания на мышах показали, что применение таких умных пластырей через день в течение трёх недель восстановило рост шерсти. Этот эффект сохранялся и после прекращения лечения.

Другой подход, который сейчас проверяется, - это терапия антителами. Подкожно вводится препарат дупилумаб, который снижает уровень провоспалительных молекул, называемых иммуноглобулином E (IgE). В ходе одного эксперимента выяснилось, что выпадение волос спустя 24 недели у людей, которые еженедельно получали инъекции антител, остановилось и волосяной покров восстановился в той или иной степени.

Долгое время считалось, что фронтальная фиброзирующая алопеция не лечится. Однако новые исследования дают надежду на это. Приём препарата брепоцитиниб в таблетках в течение 48 недель уменьшил воспаление кожи головы и способствовал восстановлению линии роста волос. Правда, результат наблюдался только у некоторых пациентов, а не у всех. Лечение наиболее эффективным было на ранних стадиях заболевания, до образования рубцов.

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