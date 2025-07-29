Учёные рассказали, какие методы защиты волос от выпадения работают

Учёные рассказали, какие методы защиты волос от выпадения работаютВозьмите это себе на заметку
Алопеция (выпадение волос) - явление очень распространённое. Около 80% мужчин и 50% женщин в определённый момент жизни сталкиваются той или иной его формой.
В составе средств, помогающих при алопеции, можно встретить как миноксидил, так и другие ингредиенты. Доказано, что миноксидил, наносимый на кожу головы в виде жидкости или пены, способствует росту волос при облысении по мужскому и женскому типу и гнездной алопеции (ГАЛ). Однако для того, чтобы увидеть эффект, требуется около 6 месяцев его ежедневного применения и подходит он не всем. Примерно у 30% людей волосы отрастают снова.
Существуют и другие методы лечения выпадения волос. Например, в соцсетях говорят об ополаскивании рисовой водой, втирании касторового масла в кожу голову, но нет научных доказательств эффективности этих способов. Недостаточно доказательств и пользы таких средств, как алоэ вера в виде геля, масло розмарина, кофеин.
Из безрецептурных средств существует экстракт карликовой пальмы. Но его может в средстве содержаться неопределённое количество, поэтому и помогает он не всем. Рецептурные препараты в отличие от безрецептурных имеют доказанную эффективность. К ним относят финастерид и лекарства, воздействующие на иммунную систему.
Однако длительный приём иммуноподавляющих таблеток может сделать вас уязвимее к инфекциям. Поэтому учёные разрабатывают другие варианты лечения выпадения волос. Команда профессора Натали Арци, инженера-химика в больнице Brigham and Women's Hospital, создала микроигольный пластырь, который размещается на коже и может доставлять лекарства непосредственно к волосяным фолликулам и прилегающим участкам. Испытания на мышах показали, что применение таких умных пластырей через день в течение трёх недель восстановило рост шерсти. Этот эффект сохранялся и после прекращения лечения.
Другой подход, который сейчас проверяется, - это терапия антителами. Подкожно вводится препарат дупилумаб, который снижает уровень провоспалительных молекул, называемых иммуноглобулином E (IgE). В ходе одного эксперимента выяснилось, что выпадение волос спустя 24 недели у людей, которые еженедельно получали инъекции антител, остановилось и волосяной покров восстановился в той или иной степени.
Долгое время считалось, что фронтальная фиброзирующая алопеция не лечится. Однако новые исследования дают надежду на это. Приём препарата брепоцитиниб в таблетках в течение 48 недель уменьшил воспаление кожи головы и способствовал восстановлению линии роста волос. Правда, результат наблюдался только у некоторых пациентов, а не у всех. Лечение наиболее эффективным было на ранних стадиях заболевания, до образования рубцов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.