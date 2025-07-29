Учёные рассказали, какие методы защиты волос от выпадения работают

Алопеция (выпадение волос) - явление очень распространённое. Около 80% мужчин и 50% женщин в определённый момент жизни сталкиваются той или иной его формой.

В составе средств, помогающих при алопеции, можно встретить как миноксидил, так и другие ингредиенты. Доказано, что миноксидил, наносимый на кожу головы в виде жидкости или пены, способствует росту волос при облысении по мужскому и женскому типу и гнездной алопеции (ГАЛ). Однако для того, чтобы увидеть эффект, требуется около 6 месяцев его ежедневного применения и подходит он не всем. Примерно у 30% людей волосы отрастают снова.

Существуют и другие методы лечения выпадения волос. Например, в соцсетях говорят об ополаскивании рисовой водой, втирании касторового масла в кожу голову, но нет научных доказательств эффективности этих способов. Недостаточно доказательств и пользы таких средств, как алоэ вера в виде геля, масло розмарина, кофеин.