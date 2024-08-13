Учёные рассказали, когда лучше принимать душ: утром или вечером

Сложно найти исследования, в которых бы сравнивались душ или ванна с утра и вечером. Однако в 2019 году учёные провели анализ всех доказательств пользы тёплого душа (или тёплой ванны) перед сном. Результаты показали, что расслабление в тёплой воде улучшает качество сна, а если вы практикуете это за час-два до отхода ко сну, то заснёте быстрее. Правда, возможно, всего на 10 минут.

Идея состоит в том, что наши циркадные ритмы частично обусловлены температурой тела, которая естественным образом ниже вечером. Тёплая вода помогает её снизить и может действовать как сигнал ко сну.

Также эксперты по сну в целом говорят, что вечерний душ или ванна снимают напряжение в мышцах после активного дня и дают ощущение спокойствия перед сном. По мнению некоторых дерматологов, нужно мыться именно перед сном, чтобы предотвратить перенос грязи с кожи на постельное бельё.