Учёные рассказали о поиске "генов ожирения"Их открытие поможет пациентам с избыточным весом
Уже сейчас, говорится в материале издания, учёным из университета Вирджинии (США) удалось определить 14 генов, вызывающих увеличение веса, а также три гена, которые останавливают набор массы тела.
Тестирование работы генов проводилось на червях C. elegans. С людьми у этих червей более 70 процентов общих генов, а также они, как и человек, подвержены ожирению. При помощи этих животных было проверено влияние на развитие ожирения 293 генов. Оказалось, что из них 14 способствуют накапливанию жира, а три помогают в его сжигании. Кроме того, при блокировке воздействия трёх генов на организм черви стали лучше передвигаться, а продолжительность их жизни увеличилась.
Необходимо провести ещё несколько исследований. Однако уже сейчас, по словам учёных, результаты обнадёживают. Так, "отключение" одного из генов у лабораторных мышей остановило у них набор веса, повысило чувствительность к инсулину и снизило уровень сахара в крови. Это значит, что то же самое будет происходить и в организме людей (данные гены были связаны с развитием ожирения у человека).