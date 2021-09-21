Учёные рассказали о поиске "генов ожирения"

Уже сейчас, говорится в материале издания, учёным из университета Вирджинии (США) удалось определить 14 генов, вызывающих увеличение веса, а также три гена, которые останавливают набор массы тела.

Тестирование работы генов проводилось на червях C. elegans. С людьми у этих червей более 70 процентов общих генов, а также они, как и человек, подвержены ожирению. При помощи этих животных было проверено влияние на развитие ожирения 293 генов. Оказалось, что из них 14 способствуют накапливанию жира, а три помогают в его сжигании. Кроме того, при блокировке воздействия трёх генов на организм черви стали лучше передвигаться, а продолжительность их жизни увеличилась.