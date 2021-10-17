Учёные рассказали о пользе домашних растений для психического здоровья

Для каждого растения лучше всего подходит своя комната. Например, в спальне лучше всего размещать спатифиллум, хлорофитум, хамедорею, сансевиерию, драцену, розмарин. Они не вызывают аллергию и хорошо фильтруют воздух. Если же хочется цветущих растений, то можно присмотреться к герани, каланхоэ.

Для детской оптимальным вариантом будут кипарисовик, лимон, сансевиерия, хлорофитум. Они безопасны для ребёнка и отлично очищают воздух в комнате.

Для гостиной подойдут фикусы (у окна), монстера и филодендроны (в затемнённой части комнаты). Монстера при этом активно поглощает кислород и вырабатывает углекислый газ, поэтому в помещения, где спят люди, её лучше не ставить.

На кухне необходимо разместить что-то из этого списка: хлорофитумы, аглаонемы, эпипремнумы (сциндапсус золотистый), сансевиерии, замиокулькасы, аспедистра, кактусы, толстянки (крассула), филодендроны, нолины (бокарнея). Лучше всего очищает и увлажняет воздух хлорофитум.

Если в вашей ванной есть окно, то рядом с ним не лишним будет поставить такие цветы, как орхидея, папоротник, сенполия, декабрист, фаленопсис, спатифиллум, драцена, юкка, кротон, бамбук. А вот если окон нет или хочется разместить растения в коридоре с подсветкой, то лучше присмотреться к аспидистре, сансевиерии, бегонии, циссусу антарктическому.