Учёные рассказали о пользе домашних растений для психического здоровья

Учёные рассказали о пользе домашних растений для психического здоровьяОни могут улучить эмоциональное состояние
Существует ряд исследований, доказывающих положительное влияние домашней зелени на психику детей и взрослых. К примеру, журналист Ричард Лоув в 2005 году, проанализировав несколько научных работ, обнаружил, что отрыв от природы сделал детей более подверженными депрессии, нарушению внимания, соматическим заболеваниям, а также болезням, связанным со зрением. Эдвард Уилсон утверждал, что человек чувствует себя более безопасно и расслабленно в окружении природных богатств.
Кроме того, есть теория фиторезонанса, которая основана на способности человека отражать нужные ему качества растений: надёжность, стабильность, гибкость, красота. Помогают домашние растения и людям, имеющим психиатрические диагнозы: они позволяют адаптироваться к жизни в обществе, научиться планировать и концентрировать внимание, скорректировать самооценку. Согласно исследованию Софьи Нартовой-Бочавер, при хорошем отношении к цветам и наслаждении ими формируются такие личностные установки, как контроль, справедливость, доброжелательность, ощущение удачливости. Другая работа, проведённая ей же вместе с Еленой Мухортовой, показала наличие у людей, которые способны получать удовольствие от природных видов, таких качеств, как сдержанность, готовность помочь, стремление поддерживать социальный порядок, нежелание причинять остальным вред.
Для каждого растения лучше всего подходит своя комната. Например, в спальне лучше всего размещать спатифиллум, хлорофитум, хамедорею, сансевиерию, драцену, розмарин. Они не вызывают аллергию и хорошо фильтруют воздух. Если же хочется цветущих растений, то можно присмотреться к герани, каланхоэ.
Для детской оптимальным вариантом будут кипарисовик, лимон, сансевиерия, хлорофитум. Они безопасны для ребёнка и отлично очищают воздух в комнате.
Для гостиной подойдут фикусы (у окна), монстера и филодендроны (в затемнённой части комнаты). Монстера при этом активно поглощает кислород и вырабатывает углекислый газ, поэтому в помещения, где спят люди, её лучше не ставить.
На кухне необходимо разместить что-то из этого списка: хлорофитумы, аглаонемы, эпипремнумы (сциндапсус золотистый), сансевиерии, замиокулькасы, аспедистра, кактусы, толстянки (крассула), филодендроны, нолины (бокарнея). Лучше всего очищает и увлажняет воздух хлорофитум.
Если в вашей ванной есть окно, то рядом с ним не лишним будет поставить такие цветы, как орхидея, папоротник, сенполия, декабрист, фаленопсис, спатифиллум, драцена, юкка, кротон, бамбук. А вот если окон нет или хочется разместить растения в коридоре с подсветкой, то лучше присмотреться к аспидистре, сансевиерии, бегонии, циссусу антарктическому.