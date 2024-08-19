Учёные рассказали, почему элитные спортсмены умнее обычных людей

Учёные обнаружили, что Джордж Рут набрал во всех психологических тестах баллов больше, чем среднестатистические люди. Эти результаты вошли в статью, опубликованную в журнале Popular Science Monthly. В результате оказалось, что физические характеристики — не единственная причина, по которой спортсмены добиваются успеха.

Рут превзошёл обычных людей по показателям внимания, памяти и когнитивных задач. В одном исследовательском анализе, опубликованном в 2018 году, специалисты обнаружили, что у спортсменов при принятии решений, связанных со спортом, задействованы области мозга, отвечающие за внимание, память и контроль движений.

Затем в 2022 году учёные провели обзор 41 научной работы, в которых сравнивались профессиональные спортсмены и обычные люди. Всего были проанализированы данные 5339 участников (включая 2267 спортсменов). Выяснилось, что у тех, кто связан со спортом, были значительно более высокие баллы по вниманию и принятию решений в сравнению с простыми людьми.