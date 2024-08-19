Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 августа 2024, 00:00
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Учёные рассказали, почему элитные спортсмены умнее обычных людей

На это влияют сразу несколько факторов
Джордж Рут был пухлым, не любил тренироваться, постоянно ходил на вечеринки, выпивал и играл в азартные игры. Но что тогда ему помогло стать выдающимся спортсменом?
Учёные рассказали, почему элитные спортсмены умнее обычных людей
© Pixabay/CC0 Public Domain

Учёные обнаружили, что Джордж Рут набрал во всех психологических тестах баллов больше, чем среднестатистические люди. Эти результаты вошли в статью, опубликованную в журнале Popular Science Monthly. В результате оказалось, что физические характеристики — не единственная причина, по которой спортсмены добиваются успеха.

Рут превзошёл обычных людей по показателям внимания, памяти и когнитивных задач. В одном исследовательском анализе, опубликованном в 2018 году, специалисты обнаружили, что у спортсменов при принятии решений, связанных со спортом, задействованы области мозга, отвечающие за внимание, память и контроль движений.

Затем в 2022 году учёные провели обзор 41 научной работы, в которых сравнивались профессиональные спортсмены и обычные люди. Всего были проанализированы данные 5339 участников (включая 2267 спортсменов). Выяснилось, что у тех, кто связан со спортом, были значительно более высокие баллы по вниманию и принятию решений в сравнению с простыми людьми.

Учёные рассказали, почему элитные спортсмены умнее обычных людей
© Speakers Corner

Получается, что спортсмены обычно превосходят простых людей в когнитивных задачах. Но почему так происходит?

Принятие решений — это навык. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается. Однако элитные спортсмены, которые принимают хорошие решения, полагаются на другие когнитивные навыки. Это внимание, память и креативность. По-научному они называются «тормозной контроль», «рабочая память» и «когнитивная гибкость» соответственно. Эти три основные исполнительные функции используются мозгом при выполнении сложных задач.

Спортсмены превосходят нас по одной причине: наличие практики. Ведь спорт — это умение быть креативным и находить лучшие решения, чтобы победить противника.

А делают в целом умнее нас спортсменов практика и немного биологической предрасположенности.

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