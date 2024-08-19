Учёные рассказали, почему элитные спортсмены умнее обычных людей

Учёные рассказали, почему элитные спортсмены умнее обычных людейНа это влияют сразу несколько факторов
Учёные обнаружили, что Джордж Рут набрал во всех психологических тестах баллов больше, чем среднестатистические люди. Эти результаты вошли в статью, опубликованную в журнале Popular Science Monthly. В результате оказалось, что физические характеристики — не единственная причина, по которой спортсмены добиваются успеха.
Рут превзошёл обычных людей по показателям внимания, памяти и когнитивных задач. В одном исследовательском анализе, опубликованном в 2018 году, специалисты обнаружили, что у спортсменов при принятии решений, связанных со спортом, задействованы области мозга, отвечающие за внимание, память и контроль движений.
Затем в 2022 году учёные провели обзор 41 научной работы, в которых сравнивались профессиональные спортсмены и обычные люди. Всего были проанализированы данные 5339 участников (включая 2267 спортсменов). Выяснилось, что у тех, кто связан со спортом, были значительно более высокие баллы по вниманию и принятию решений в сравнению с простыми людьми.
Получается, что спортсмены обычно превосходят простых людей в когнитивных задачах. Но почему так происходит?
Принятие решений — это навык. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается. Однако элитные спортсмены, которые принимают хорошие решения, полагаются на другие когнитивные навыки. Это внимание, память и креативность. По-научному они называются «тормозной контроль», «рабочая память» и «когнитивная гибкость» соответственно. Эти три основные исполнительные функции используются мозгом при выполнении сложных задач.
Спортсмены превосходят нас по одной причине: наличие практики. Ведь спорт — это умение быть креативным и находить лучшие решения, чтобы победить противника.
А делают в целом умнее нас спортсменов практика и немного биологической предрасположенности.
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