Учёные рассказали, почему получение «базового» загара бесполезно

Сам по себе загар даёт защиту от солнца только около SPF 3. Это гораздо ниже SPF 30, минимального значения, рекомендуемого Американской академией дерматологии.

Результаты исследования, проведённые в 2013 году, показали, что у тех, кто подвергался воздействию искусственного ультрафиолета в течение 10 недель перед весенними каникулами, вероятность появления солнечных ожогов увеличилась, а не уменьшилась.

Частые попытки загореть могут привести в конечном итоге к неровному тону кожи, появлению темных пятен и морщин. Это может повысить вероятность развития рака кожи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей и ложного чувства защиты от солнца. В результате вы получите солнечные ожоги.

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