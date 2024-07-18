Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июля 2024, 19:30
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Учёные рассказали, почему получение «базового» загара бесполезно

Хотя многие считают наоборот
По словам экспертов, «базовый загар» на самом деле обеспечивает незначительную защиту от солнечных лучей. Поэтому нет смысла подобным образом готовиться к проведению целых дней на пляже или у бассейна.
Учёные рассказали, почему получение «базового» загара бесполезно
© Beach House Tan

Считается, что получение «базового загара» путём принятия солнечных ванн или использования солярия помогает защититься от повреждений из-за ультрафиолетовых лучей. Дерматологи также сходятся во мнении, что загар — противоположность хорошему здоровью. В действительности безопасного загара просто не бывает.

Идея, что загар может защитить от солнечных ожогов, существует уже много лет. Однако загорелая кожа — это попытка организма предотвратить большее повреждение от солнца. Кори Л. Хартман, доктор медицины, сертифицированный дерматолог, основатель и медицинский директор Skin Wellness Dermatology, отметил, что получение базового загара на самом деле не обеспечивает защиту от солнечных ожогов и повреждения кожи.

Учёные рассказали, почему получение «базового» загара бесполезно
© STOCKSY / IVAN GENER

Сам по себе загар даёт защиту от солнца только около SPF 3. Это гораздо ниже SPF 30, минимального значения, рекомендуемого Американской академией дерматологии.

Результаты исследования, проведённые в 2013 году, показали, что у тех, кто подвергался воздействию искусственного ультрафиолета в течение 10 недель перед весенними каникулами, вероятность появления солнечных ожогов увеличилась, а не уменьшилась.

Частые попытки загореть могут привести в конечном итоге к неровному тону кожи, появлению темных пятен и морщин. Это может повысить вероятность развития рака кожи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей и ложного чувства защиты от солнца. В результате вы получите солнечные ожоги.

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