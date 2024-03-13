Учёные рассказали, полезно ли для мозга периодическое голодание

Некоторые исследования демонстрируют, что периодическое голодание может предложить мозгу иной способ получения энергии и обеспечить защиту от нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера). Древние греки считали, что голодание помогает лучше мыслить. Но что показывают современные научные данные?

Прерывистое голодание состоит из коротких периодов ограничения потребления калорий (обычно на 12−16 часов в сутки), за которыми следуют периоды нормального потребления пищи. Далее всё это повторяется снова и снова.

На мозг приходится около 20% энергопотребления организма. Вот четыре способа, при помощи которых периодическое голодание воздействует на наш мозг.

Кетоз. Он представляет собой переход от сжигания преимущественно углеводов к сжиганию жира. Возникает это обычно спустя 12−16 часов голодания. Кетоз может привести к голоду, усталости, тошноте, плохому настроению, раздражительности, запорам, головным болям, «туману» в мозгу. Также с возрастом снижается метаболизм глюкозы, поэтому кетоны могут стать альтернативным источником энергии для сохранения функций мозга и предотвращения развития возрастных нейродегенеративных расстройств и снижения когнитивных функций.

Циркадная синхронизация. Приём пищи в то время, которое не соответствует естественным ежедневным ритмам организма, может нарушить работу органов. Исследования, проведённое среди тех, кто работает посменно, показали, что также это может повысить риск возникновения у людей хронических болезней. Исследование 2021 года с участием 883 взрослых в Италии показало, что те, кто ограничивал приём пищи до десяти часов в день, с меньшей вероятностью сталкивались с когнитивными нарушениями по сравнению с теми, кто ел без ограничений во времени.