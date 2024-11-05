Учёные рассказали, помогает ли одностороннее ношение маски защититься от ковида

Есть достаточное количество научных данных, показывающих, что одностороннее ношение маски может обеспечить некоторую защиту для человека. Но важно, чтобы маска была удобной и хорошо прилегающей.

Результаты одного исследования 2021 года продемонстрировали, что ношение маски в самолётах может снизить риск заражения её владельца от сидящего рядом инфицированного пассажира на 54%.