Учёные рассказали, помогает ли одностороннее ношение маски защититься от ковида

Учёные рассказали, помогает ли одностороннее ношение маски защититься от ковидаИ насколько это эффективно
Есть достаточное количество научных данных, показывающих, что одностороннее ношение маски может обеспечить некоторую защиту для человека. Но важно, чтобы маска была удобной и хорошо прилегающей.
Результаты одного исследования 2021 года продемонстрировали, что ношение маски в самолётах может снизить риск заражения её владельца от сидящего рядом инфицированного пассажира на 54%.
Медицинские маски способны фильтровать любые респираторные капли и блокировать любые частицы, которые попадают на вас от окружающих. Это особенно эффективно, когда вы носите маску, которая хорошо прилегает к лицу и имеет несколько слоёв. Важно также её носить не снимая всё время, пока она нужна.
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