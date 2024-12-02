Учёные рассказали, помогает ли приготовление еды уничтожить кишечную палочку

Обычно люди заражаются кишечной палочкой при употреблении определённой пищи или воды, при контакте с инфицированными животными, окружающей средой или другими людьми.

Чаще всего симптомы инфекции E. coli включают водянистую или кровавую диарею, сильные спазмы желудка, рвоту либо небольшую температуру.

Кишечная палочка, продуцирующая шига-токсин, способна вызвать серьёзную болезнь — гемолитико-уремический синдром. Это может привести к почечной недостаточности или смерти.

Приготовление пищи при определённой температуре действительно может убить E. coli. Центры по контролю и профилактике заболеваний и Министерство сельского хозяйства США рекомендуют дома готовить говяжий фарш при температуре 71,1 градус по Цельсию. Именно в этом случае кишечная палочка будет уничтожена.

Также эксперты отмечают, что если вы подозреваете, что какая-то пища заражена кишечной палочкой, то лучше выбросить её, а не пытаться приготовить при нужной температуре.

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