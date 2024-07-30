Учёные рассказали, радиоактивна ли Луна

При этом существуют и другие источники радиации, которым вы подвергаетесь на Луне и от которых вы защищены на Земле. Это галактические космические лучи, энергичные частицы от Солнца, нейтроны и гамма-лучи от взаимодействия радиации с лунным грунтом.

Максимальная доза всех перечисленных выше источников радиации составляет более 400 миллизивертов в год. Это число может сильно увеличиться после чрезвычайно мощных солнечных вспышек.

Получается, что на Луне уровень радиации очень низкий. Однако это всё равно суровая среда, если учитывать все источники ионизирующего излучения.