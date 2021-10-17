Учёные рассказали, сколько повторений должно быть в идеальной спортивной тренировке

Автор издания отмечает, что количество повторений упражнения зависит в значительной степени от цели тренировок. Так, для развития силы оптимальным будет от одного до пяти повторений, для увеличения мышечной массы - от шести до 12, для выносливости - от 13 и более. При этом чаще всего тренировки включают в себя именно 6-12 повторений, поскольку это оптимальный вариант с точки зрения утомления, ошибок и неудач. При этом важно следить за качеством выполнения упражнений и корректировать технику в зависимости от этого.

Следующая важная составляющая тренировки - группа мышц. От неё зависит как количество повторений, так и число подходов. Во время комбинированных упражнений с олимпийской штангой (приседания, жим лёжа, жим от плеч, тяга в наклоне) лучше всего каждое повторять по пять-восемь раз. Три серии по пять повторений позволит быстрее нарастить мышцы, чем три серии по два повторения.