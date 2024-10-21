Учёные рассказали, сколько в среднем будут жить мужчины и женщины к концу этого столетия

Ещё до начала пандемии ковида учёные из Университета Иллинойса в Чикаго провели анализ информации о смертях с 1990-х годов XX века до 2019 года. Вошли в это исследования страны с наибольшей продолжительностью жизни. В том числе Гонконг, Австралия, Франция, Италия, Япония, Швеция. Выяснилось, что за этот период люди стали жить на 6,5 лет больше.

Тем не менее темпы роста продолжительности жизни за последние 10 лет стали заметно медленнее. Исключение составляет Гонконг, где они люди всё ещё живут очень долго.