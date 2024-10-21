Учёные рассказали, сколько в среднем будут жить мужчины и женщины к концу этого столетия

Учёные рассказали, сколько в среднем будут жить мужчины и женщины к концу этого столетияВо всём мире продолжительность жизни увеличивается
Ещё до начала пандемии ковида учёные из Университета Иллинойса в Чикаго провели анализ информации о смертях с 1990-х годов XX века до 2019 года. Вошли в это исследования страны с наибольшей продолжительностью жизни. В том числе Гонконг, Австралия, Франция, Италия, Япония, Швеция. Выяснилось, что за этот период люди стали жить на 6,5 лет больше.
Тем не менее темпы роста продолжительности жизни за последние 10 лет стали заметно медленнее. Исключение составляет Гонконг, где они люди всё ещё живут очень долго.
Результаты исследования, опубликованного в Nature Aging, в последние несколько десятков лет для мужчин средняя продолжительность жизни не превышает 84 лет, а для женщин — 90.
По мнению экспертов, если не произойдёт каких-то значительных изменений, то продолжительность жизни перестанет увеличиваться значительно. И совсем малое количество людей, которые родились в начале XXI века, смогут дожить до 100 лет. Большинство максимум проживёт 84−90 лет. Связано это с тем, что мы сейчас приближаемся к биологическим пределам средней продолжительности жизни.