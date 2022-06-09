Учёные: растительная диета с большим количеством бобовых ускоряет сжигание жира

После анализа всех полученных данных эксперты пришли к выводу, что люди, которые ели растительную пищу, в среднем 13 фунтов (около 6 килограммов) массы тела и 9,1 фунта (около 4 килограммов) жировой массы по сравнению с теми, кто придерживался привычной диеты.

Масса тела участников снижалась при употреблении фруктов, бобовых, веганских альтернатив мясу, зерновых. Зерновые также помогли снизить уровень жира в организме. Сбросить вес и уменьшить количество жира помогло, помимо этого, снижение потребления добавленных животных жиров, добавленных масел, яиц, молочных продуктов, рыбы, птицы, других видов мяса.

Кроме того, учёные обнаружили, что у веганов улучшилась чувствительность к инсулину.

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