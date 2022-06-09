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Учёные: растительная диета с большим количеством бобовых ускоряет сжигание жира

Возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы стать веганом
Недавнее исследование Комитета врачей за ответственную медицину показало, что переход на веганскую диету может помочь снизить вес. Правда, при этом важно отказаться от птицы, рыбы и любого мяса, а также есть много бобовых.
Учёные: растительная диета с большим количеством бобовых ускоряет сжигание жира

Результаты исследования, опубликованного в издании Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, демонстрируют, что питание играет важную роль в похудении. Нужно для этого только избегать продуктов животного происхождения и есть больше растительной пищи.

В исследовании специалистов из Комитета врачей за ответственную медицину участвовали 244 взрослых, имеющих лишний вес. Добровольцы в течение 16 недель случайным образом или придерживались веганского варианта питания, или не меняли свой рацион вообще. Продержались до окончания эксперимента при этом только 219 добровольцев.

Учёные: растительная диета с большим количеством бобовых ускоряет сжигание жира

После анализа всех полученных данных эксперты пришли к выводу, что люди, которые ели растительную пищу, в среднем 13 фунтов (около 6 килограммов) массы тела и 9,1 фунта (около 4 килограммов) жировой массы по сравнению с теми, кто придерживался привычной диеты.

Масса тела участников снижалась при употреблении фруктов, бобовых, веганских альтернатив мясу, зерновых. Зерновые также помогли снизить уровень жира в организме. Сбросить вес и уменьшить количество жира помогло, помимо этого, снижение потребления добавленных животных жиров, добавленных масел, яиц, молочных продуктов, рыбы, птицы, других видов мяса.

Кроме того, учёные обнаружили, что у веганов улучшилась чувствительность к инсулину.

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