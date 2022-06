Учёные: растительная диета с большим количеством бобовых ускоряет сжигание жира

Результаты исследования, опубликованного в издании Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, демонстрируют, что питание играет важную роль в похудении. Нужно для этого только избегать продуктов животного происхождения и есть больше растительной пищи.

В исследовании специалистов из Комитета врачей за ответственную медицину участвовали 244 взрослых, имеющих лишний вес. Добровольцы в течение 16 недель случайным образом или придерживались веганского варианта питания, или не меняли свой рацион вообще. Продержались до окончания эксперимента при этом только 219 добровольцев.