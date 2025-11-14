Учёные разработали калькулятор риска развития болезни Альцгеймера

Он оценивает риск развития у человека этого состояния за годы до появления симптомов

Новая научная работа, результаты которой опубликованы в журнале The Lancet Neurology, основана на многолетних данных исследования старения клиники Майо. Специалисты обнаружили, что в целом вероятность развития деменции и лёгких когнитивных нарушений в течение жизни у женщин в течение жизни выше, чем у мужчин.