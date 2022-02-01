Учёные разработали новый способ вакцинации: теперь препарат будет приниматься в виде таблетки

Учёные разработали новый способ вакцинации: теперь препарат будет приниматься в виде таблеткиОб этом сообщает портал Medical Xpress
Учёные из Массачусетского технологического института создали новый способ вакцинации. Он представляет собой получение препарата в капсуле. Другими словами, желающему вакцинироваться нужно будет просто выпить таблетку. Результаты исследования были опубликованы в журнале Matter.
Специалисты отмечают, что в капсулах находилось 150 мкг РНК. И это больше, чем количество мРНК, содержащееся в обычных вакцинах против ковида. В ходе эксперимента капсулу помещали в желудок свиней. Эксперимент показал, что при попадании капсулы в желудок начинает вырабатываться клетками желудка белок. Однако в других органах такого белка не было, то есть РНК ими не поглощалась.
Исследователи добавляют, что вызвать сильный иммунный ответ можно как через желудочно-кишечный тракт, так и через другие органы. В желудке, например, находится большое количество иммунных клеток.
Описанный подход также может быть использован для разработки методов лечения желудочно-кишечных заболеваний. Причём таких, при которых инъекции (уколы) не особо эффективны.
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