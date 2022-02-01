Учёные разработали новый способ вакцинации: теперь препарат будет приниматься в виде таблетки

Учёные из Массачусетского технологического института создали новый способ вакцинации. Он представляет собой получение препарата в капсуле. Другими словами, желающему вакцинироваться нужно будет просто выпить таблетку. Результаты исследования были опубликованы в журнале Matter.

Специалисты отмечают, что в капсулах находилось 150 мкг РНК. И это больше, чем количество мРНК, содержащееся в обычных вакцинах против ковида. В ходе эксперимента капсулу помещали в желудок свиней. Эксперимент показал, что при попадании капсулы в желудок начинает вырабатываться клетками желудка белок. Однако в других органах такого белка не было, то есть РНК ими не поглощалась.