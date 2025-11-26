Учёные разработали рекомендации по борьбе с одиночеством

Отдавайте предпочтение личному общению. Доказано, что даже короткие личные встречи улучшают настроение, снижают стресс, укрепляют доверие.

Используйте технологии активно, а не пассивно. Свяжитесь с кем-нибудь, запланируйте видеозвонок или используйте приложения для общения, а не просто листайте ленту.

Относитесь к одиночеству как к восстановлению, а не как к неудаче. Здоровая социальная жизнь включает как общение, так и время отдыха, которое нужно для восстановления сил.