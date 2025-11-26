Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 ноября 2025, 12:00
1 мин.

Учёные разработали рекомендации по борьбе с одиночеством

Возможно, эти советы вам помогут
Социальная изоляция убивает, и это факт. Она повышает риск смерти на 30%, как и курение. А ещё одиночество опаснее для здоровья, чем ожирение и малоподвижный образ жизни. На протяжении десятилетий научные исследования показывают, что социальные связи играют решающую роль в поддержании хорошего здоровья. Вот что вы можете сделать для того, чтобы перестать быть одиноким.
Отдавайте предпочтение личному общению. Доказано, что даже короткие личные встречи улучшают настроение, снижают стресс, укрепляют доверие.

Используйте технологии активно, а не пассивно. Свяжитесь с кем-нибудь, запланируйте видеозвонок или используйте приложения для общения, а не просто листайте ленту.

Относитесь к одиночеству как к восстановлению, а не как к неудаче. Здоровая социальная жизнь включает как общение, так и время отдыха, которое нужно для восстановления сил.

Формируйте привычки, способствующие естественному взаимодействию. Ходите каждый день по одному и тому же маршруту, регулярно посещайте любимые места в вашем районе, присоединяйтесь к общественным мероприятиям.

Проявляйте инициативу. Общение в наши дни - это роскошь. Поэтому не бойтесь начинать взаимодействие с другими первым.