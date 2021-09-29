Учёные разработали способ выявления вирусов, переходящих от животных к людям

Учёные разработали способ выявления вирусов, переходящих от животных к людямВ этом поможет искусственный интеллект
Исследователи из Университета Глазго (Великобритания) разработали метод выявления искусственным интеллектом опасных вирусов, которые передаются от животных к человеку. Это позволит вовремя начать создавать вакцины, защищающие от этих вирусов.
Искусственный интеллект будет анализировать геномы вирусов животных и выявлять среди них те, что могут нанести вред человеческому организму. По словам учёных, геномная последовательность обычно является первой и зачастую единственной информацией о новых вирусах.
Сейчас команда исследователь уже обучила ИИ анализу геномов 861 вируса и определению степени их опасности для человека. Оцениваться опасность будет на основе сходств с уже существующими геномами вирусов, способных заразить людей. Определённые искусственным интеллектом потенциально опасные вирусы будут в дальнейшем изучены в лаборатории.
"Чем больше вирусов будет охарактеризовано, тем эффективнее станут наши модели машинного обучения для выявления редких вирусов", - говорят исследователи.