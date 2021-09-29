Учёные разработали способ выявления вирусов, переходящих от животных к людям

Исследователи из Университета Глазго (Великобритания) разработали метод выявления искусственным интеллектом опасных вирусов, которые передаются от животных к человеку. Это позволит вовремя начать создавать вакцины, защищающие от этих вирусов.

Искусственный интеллект будет анализировать геномы вирусов животных и выявлять среди них те, что могут нанести вред человеческому организму. По словам учёных, геномная последовательность обычно является первой и зачастую единственной информацией о новых вирусах.