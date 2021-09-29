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Учёные разработали способ выявления вирусов, переходящих от животных к людям

В этом поможет искусственный интеллект
Сотрудники Университета Глазго создали метод применения машинного обучения для определения потенциально опасных для человека вирусов. Об этом сообщает BBC Science Focus.
Учёные разработали способ выявления вирусов, переходящих от животных к людям

Исследователи из Университета Глазго (Великобритания) разработали метод выявления искусственным интеллектом опасных вирусов, которые передаются от животных к человеку. Это позволит вовремя начать создавать вакцины, защищающие от этих вирусов.

Искусственный интеллект будет анализировать геномы вирусов животных и выявлять среди них те, что могут нанести вред человеческому организму. По словам учёных, геномная последовательность обычно является первой и зачастую единственной информацией о новых вирусах.

Учёные разработали способ выявления вирусов, переходящих от животных к людям

Сейчас команда исследователь уже обучила ИИ анализу геномов 861 вируса и определению степени их опасности для человека. Оцениваться опасность будет на основе сходств с уже существующими геномами вирусов, способных заразить людей. Определённые искусственным интеллектом потенциально опасные вирусы будут в дальнейшем изучены в лаборатории.

"Чем больше вирусов будет охарактеризовано, тем эффективнее станут наши модели машинного обучения для выявления редких вирусов", - говорят исследователи.