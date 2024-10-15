Учёные развенчали самый большой миф об обработанных продуктах питания

Учёные развенчали самый большой миф об обработанных продуктах питанияТакая пища может быть даже полезной для нас
Кукуруза — это основа мексиканской кухни. Она используется для изготовления тортильи, тамале. Продаётся также кукуруза в початках. Всё это — обработанные продукты.
Кукурузные лепёшки делают не из кукурузной муки, а из «маса харина». Этот вид муки создают из кукурузных зерён, которые сначала обрабатываются путём замачивания в извести — не в плодах, а в минеральном растворе гидроксида кальция. Именно это имело ключевое значение для выживания коренных мексиканцев.
Кукуруза содержит особенно много ниацина, также известного как витамин B3. Но без обработки это вещество просто химически недоступно для пищеварительной системы человека. В этом случае при употреблении кукурузы может возникнуть дефицит ниацина, который приводит к болезни пеллагре. Она характеризуется диареей, слабоумием и сыпью на руках и ногах. Если её не лечить, она смертельна.
Обработка кукурузы при помощи замачивания в щелочном растворе высвобождает ниацин и делает его доступным для человека во время процесса пищеварения.
Это лишь один из примеров того, как обработка пищевых продуктов помогла нам выжить как виду.
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