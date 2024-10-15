Учёные развенчали самый большой миф об обработанных продуктах питания

Кукуруза содержит особенно много ниацина, также известного как витамин B3. Но без обработки это вещество просто химически недоступно для пищеварительной системы человека. В этом случае при употреблении кукурузы может возникнуть дефицит ниацина, который приводит к болезни пеллагре. Она характеризуется диареей, слабоумием и сыпью на руках и ногах. Если её не лечить, она смертельна.

Обработка кукурузы при помощи замачивания в щелочном растворе высвобождает ниацин и делает его доступным для человека во время процесса пищеварения.

Это лишь один из примеров того, как обработка пищевых продуктов помогла нам выжить как виду.

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