Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 октября 2024, 22:30
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Учёные развенчали самый большой миф об обработанных продуктах питания

Такая пища может быть даже полезной для нас
Большинство людей, как правило, негативно относятся к ультраобработанным продуктам. Но эта обработка на самом деле могла иметь решающее значение для нашего выживания как вида.
Учёные развенчали самый большой миф об обработанных продуктах питания
© Consumer Voice

Кукуруза — это основа мексиканской кухни. Она используется для изготовления тортильи, тамале. Продаётся также кукуруза в початках. Всё это — обработанные продукты.

Кукурузные лепёшки делают не из кукурузной муки, а из «маса харина». Этот вид муки создают из кукурузных зерён, которые сначала обрабатываются путём замачивания в извести — не в плодах, а в минеральном растворе гидроксида кальция. Именно это имело ключевое значение для выживания коренных мексиканцев.

Учёные развенчали самый большой миф об обработанных продуктах питания
© Getty

Кукуруза содержит особенно много ниацина, также известного как витамин B3. Но без обработки это вещество просто химически недоступно для пищеварительной системы человека. В этом случае при употреблении кукурузы может возникнуть дефицит ниацина, который приводит к болезни пеллагре. Она характеризуется диареей, слабоумием и сыпью на руках и ногах. Если её не лечить, она смертельна.

Обработка кукурузы при помощи замачивания в щелочном растворе высвобождает ниацин и делает его доступным для человека во время процесса пищеварения.

Это лишь один из примеров того, как обработка пищевых продуктов помогла нам выжить как виду.

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