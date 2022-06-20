Учёные развеяли пять мифов о дрессировке собак

Сегодня в 13:07
2 мин.
Учёные развеяли пять мифов о дрессировке собакВот что вам нужно знать об этом
Последние данные, полученные специалистами в области поведения животных, ветеринарии, экологии, говорят о том, что некоторые наши представления о дрессировке собак далеки от реальности. Вот пять самых распространённых заблуждений.
Научные исследования демонстрируют, что некоторые факты о дрессировке собак, в которые многие из нас верят, являются не совсем правдивыми или вовсе ложными. Автор BBC Science Focus Magazine перечислил пять из них.
- Собаки хотят доминировать над человеком. Это неправда. Такое предположение сделали учёные в середине XX века, но позже эта идея была опровергнута. Всё дело в том, что к подобному выводу специалисты пришли, основываясь на волках, которых держали в зоопарке.
- Угощения - это «взятка» для собаки. Мадлен Гумас, эксперт по поведению животных, отмечает, что этот миф основан на убеждении, что собаки должны выполнять команды из уважения к человеку, а не для того, чтобы получить вознаграждение. Нейробиолог Элис Грей добавляет, что угощение - это своеобразная «плата» собаке за повторение действий. Также в качестве подобной «платы» может использоваться похвала животного или игра с ним.
- Старого пса нельзя научить новым трюкам. В действительности дрессировка представляет собой длительный процесс, который нужно постоянно повторять. Особенно важно, чтобы собака научилась прибегать на зов и ходить за вами по пятам. Это поможет сделать прогулки с ней безопаснее, причём не только для неё, но и для окружающих людей.
- Иногда нужно наказывать собаку. На самом деле поощрение гораздо эффективнее, чем наказание. Известно, что при дрессировке, в основе которой лежит вознаграждение, собаки лучше слушаются человека и у них с ним устанавливается более тесная связь. Также это позволяет им быстрее запоминать новые трюки.
- Существует универсальный подход к дрессировке собак. Эколог Шарлотта Дакр отмечает, что у каждой собаки есть «личность», и об этом нужно помнить при дрессировке.