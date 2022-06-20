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Учёные развеяли пять мифов о дрессировке собак

Вот что вам нужно знать об этом
Последние данные, полученные специалистами в области поведения животных, ветеринарии, экологии, говорят о том, что некоторые наши представления о дрессировке собак далеки от реальности. Вот пять самых распространённых заблуждений.
Учёные развеяли пять мифов о дрессировке собак

Научные исследования демонстрируют, что некоторые факты о дрессировке собак, в которые многие из нас верят, являются не совсем правдивыми или вовсе ложными. Автор BBC Science Focus Magazine перечислил пять из них.

  1. Собаки хотят доминировать над человеком. Это неправда. Такое предположение сделали учёные в середине XX века, но позже эта идея была опровергнута. Всё дело в том, что к подобному выводу специалисты пришли, основываясь на волках, которых держали в зоопарке.
  1. Угощения - это «взятка» для собаки. Мадлен Гумас, эксперт по поведению животных, отмечает, что этот миф основан на убеждении, что собаки должны выполнять команды из уважения к человеку, а не для того, чтобы получить вознаграждение. Нейробиолог Элис Грей добавляет, что угощение - это своеобразная «плата» собаке за повторение действий. Также в качестве подобной «платы» может использоваться похвала животного или игра с ним.
Учёные развеяли пять мифов о дрессировке собак
  1. Старого пса нельзя научить новым трюкам. В действительности дрессировка представляет собой длительный процесс, который нужно постоянно повторять. Особенно важно, чтобы собака научилась прибегать на зов и ходить за вами по пятам. Это поможет сделать прогулки с ней безопаснее, причём не только для неё, но и для окружающих людей.
  1. Иногда нужно наказывать собаку. На самом деле поощрение гораздо эффективнее, чем наказание. Известно, что при дрессировке, в основе которой лежит вознаграждение, собаки лучше слушаются человека и у них с ним устанавливается более тесная связь. Также это позволяет им быстрее запоминать новые трюки.
  1. Существует универсальный подход к дрессировке собак. Эколог Шарлотта Дакр отмечает, что у каждой собаки есть «личность», и об этом нужно помнить при дрессировке.
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