Учёные развеяли пять мифов о дрессировке собак

Вот что вам нужно знать об этом

Последние данные, полученные специалистами в области поведения животных, ветеринарии, экологии, говорят о том, что некоторые наши представления о дрессировке собак далеки от реальности. Вот пять самых распространённых заблуждений.