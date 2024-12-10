Учёные смогли остановить развитие деменции у животных

Учёные смогли остановить развитие деменции у животныхЭто даёт надежду на возможность излечения и людей
На сегодняшний день деменция считается неизлечимым заболеванием. Можно лишь уменьшить её симптомы, когда клетки мозга уже повреждены.
Эксперты из австралийской биотехнологической компании Filamon создали лекарство ALPHA-003. Он может не только смягчить последствия старческого слабоумия, но и предотвратить повреждение мозга. Это средство уже прошло доклинические испытания. По словам учёных, оно может стать первым препаратом, направленным на защиту микротрубочек (основной компонент клеток головного мозга) от повреждений.
Эксперименты показали, что ALPHA-003 может напрямую воздействовать на клетки в головном мозге. Если этот препарат пройдёт клинические испытания, то с его помощью будут лечить лобно-височную деменцию, болезнь Альцгеймера, прогрессирующий надъядерный паралич, хроническую травматическую энцефалопатию.