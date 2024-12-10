Учёные смогли остановить развитие деменции у животных

На сегодняшний день деменция считается неизлечимым заболеванием. Можно лишь уменьшить её симптомы, когда клетки мозга уже повреждены.

Эксперты из австралийской биотехнологической компании Filamon создали лекарство ALPHA-003. Он может не только смягчить последствия старческого слабоумия, но и предотвратить повреждение мозга. Это средство уже прошло доклинические испытания. По словам учёных, оно может стать первым препаратом, направленным на защиту микротрубочек (основной компонент клеток головного мозга) от повреждений.