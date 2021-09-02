Учёные сообщили, что какао и зелёный чай замедляют старение

В научном журнале Aging-US, говорится в материале, появилась статья под названием "Благоприятные эффекты пищевых добавок с катехинами зеленого чая и флаванолами какао на связанные со старением регрессивные изменения в нервно-мышечной системе мышей". В ней сообщается об итогах эксперимента сотрудников IRBLleida.

Исследователи в ходе изучения влияния низкокалорийной диеты и пищевых добавок в виде зелёного чая и какао пришли к нескольким выводам. Во-первых, ограничение количества потребляемых калорий позволяет снизить саркопению (прогрессирующая потеря массы и функции скелетных мышц с возрастом). Во-вторых, благодаря зелёному чаю и какао процесс старения замедляется.