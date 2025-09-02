Учёные создали мелодию, которая усиливает вкус шоколада

Наш мозг представляет собой огромный микшерный пульт, где информация от разных органов чувств смешивает и влияет на наше восприятие мира. Например, хруст чипсов может сделать их вкуснее, а шипение стейка на сковородке усиливает аппетит.

В новом исследовании специалисты обнаружили, что мелодичные звуки в мажорной тональности (например, арфа и струнные) ассоциируются у нас со сладким вкусом и гладкостью. То есть они в буквальном смысле смягчают вкусовые ощущения.

Резкие и высокочастотные ноты (как у духовых) способны подчеркнуть горечь или кислоту пищи.