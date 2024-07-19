Учёные создали метод диагностики аутизма по фекалиям

Сейчас диагностика аутизма основана на поведенческих оценках и скринингах развития. Эти методы могут быть субъективными, трудоёмкими и зависеть от наличия обученных специалистов.

По данным Университета Дрекселя, средний возраст постановки диагноза аутизма в США — пять лет. Это значит, что дети могут упустить жизненно важную помощь и поддержку в критический период раннего развития.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, были проанализированы образцы кала 1627 детей в возрасте от одного до 13 лет. Оказалось, что кишечные микробиомы у ребят с аутизмом и без него заметно различались.

Всего выявили 51 тип бактерий, 18 вирусов, 14 архей, семь грибов и дюжину метаболических путей. Они все были изменены у детей с аутизмом.

За счёт алгоритма машинного обучения учёные смогли определить детей-аутистов с точностью до 82% на основе 31 микроба и биологических функций в пищеварительной системе.

Есть два отличия микробиома кишечника человека с аутизмом от микробиома нейротипичного человека. Первое — это меньшее разнообразие бактерий в кишечнике у аутистов, второе — большее количество патогенных бактерий. То есть таких, которые менее благоприятны и могут вырабатывать определённые токсины.