Solar Foods надеется сделать свой «воздушный белок» новой нормой, заменив им мясо, молочные продукты и другие продукты, провоцирующие большие выбросы углерода. Но действительно ли это более благоприятный вариант для окружающей среды?

Процесс создания Solein напоминает приготовление пива. Используется для этого газовое брожение: вместо сахара, пшеницы и крахмала — газ, включающий углекислый. Отсюда и название: «воздушный белок».

В Solein есть особый тип микробов, способных расти, питаясь углекислым газом, азотом и водородом. Когда микробы размножаются, их отделяют от жидкости посредством центрифугирования (то есть очень быстрого вращения). То, что осталось, высушивается в мелкий порошок, который примерно на 60−70% состоит из белка. Его можно потом использовать как протеиновый порошок или превратить во что-то имитирующее мясо.