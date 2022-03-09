Учёные создали новый метод пересадки сердца, при котором орган точно приживётся

Как сообщает редактор BBC Science Focus Magazine, новаторскую методику по пересадке сердца впервые применили в Университете Дьюка в Северной Каролине (США). Она заключалась в том, что использовалась при трансплантации ткань из железы, которая находится в иммунной системе человека. Операцию провели 6-месячному ребёнку с тяжёлыми пороками сердца.

Малышу Истону Синнамону требовалась пересадка и сердца, и ткани вилочковой железы. Для пересадки сердца специалисты впервые использовали донорскую ткань тимуса. Это позволило снизить риск отторжения органа.