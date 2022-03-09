Учёные создали новый метод пересадки сердца, при котором орган точно приживётся

Учёные создали новый метод пересадки сердца, при котором орган точно приживётсяОб этом рассказывает издание BBC Science Focus Magazine
Как сообщает редактор BBC Science Focus Magazine, новаторскую методику по пересадке сердца впервые применили в Университете Дьюка в Северной Каролине (США). Она заключалась в том, что использовалась при трансплантации ткань из железы, которая находится в иммунной системе человека. Операцию провели 6-месячному ребёнку с тяжёлыми пороками сердца.
Малышу Истону Синнамону требовалась пересадка и сердца, и ткани вилочковой железы. Для пересадки сердца специалисты впервые использовали донорскую ткань тимуса. Это позволило снизить риск отторжения органа.
Обе процедуры по пересадке ребёнок прошёл в августе 2021 года. Тогда ему было шесть месяцев. Спустя 172 дня он чувствует себя хорошо, то есть операция прошла успешна и метод оказался эффективным.
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