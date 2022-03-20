Учёные создали ткань, измеряющую сердцебиение

Учёные создали ткань, измеряющую сердцебиениеРаботает она так же, как человеческое ухо
Американские специалисты из Массачусетского технологического института и Школы дизайна Род-Айленда разработали новую разновидность ткани. Она способна воспринимать звуки, подобно уху человека. Работает она при этом так же, как и человеческое ухо, улавливая мельчайшие сигналы.
Для создания ткани эксперты использовали пьезоэлектрический материал. Он даёт возможность превращать звуки в специальные сигналы, которые можно отслеживать, или воздействовать на эти звуки. К примеру, при помощи одежды из подобной ткани можно будет принимать звонки или следить за пульсом.
Команда учёных поставила себе цель создать эквивалент человеческого уха в виде ткани. Она должна была быть прочным, мягким, удобным и уметь обнаруживать звук. В итоге использовалась ткань с жёсткими волокнами, которые превращают звуковые волны в вибрации. Волокна также должны были сгибаться вместе с тканью, чтобы создавать ток.
Протестирована разработка была при помощи лазера. Ткань прикрепляли к листу, а затем поблизости включали в колонках различные звуки. Громкость при этом была разной. Далее с помощью листа производился электрический ток.
Кроме этого, группа специалистов создала материал с пряжей, чтобы получить панели из тканей, которые можно стирать в машине. В результате экспериментов оказалось, что ткань может определить угол звука с точностью до 1 градуса на расстоянии до трёх метров. А если прикрепить волокно к подкладке рубашки, то оно сможет замерять сердцебиение.
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