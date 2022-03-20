Учёные создали ткань, измеряющую сердцебиение

Команда учёных поставила себе цель создать эквивалент человеческого уха в виде ткани. Она должна была быть прочным, мягким, удобным и уметь обнаруживать звук. В итоге использовалась ткань с жёсткими волокнами, которые превращают звуковые волны в вибрации. Волокна также должны были сгибаться вместе с тканью, чтобы создавать ток.

Протестирована разработка была при помощи лазера. Ткань прикрепляли к листу, а затем поблизости включали в колонках различные звуки. Громкость при этом была разной. Далее с помощью листа производился электрический ток.

Кроме этого, группа специалистов создала материал с пряжей, чтобы получить панели из тканей, которые можно стирать в машине. В результате экспериментов оказалось, что ткань может определить угол звука с точностью до 1 градуса на расстоянии до трёх метров. А если прикрепить волокно к подкладке рубашки, то оно сможет замерять сердцебиение.

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