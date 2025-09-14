Учёные связали шесть искусственных подсластителей с более быстрым снижением когнитивных функций

По итогам исследования выяснилось, что у других участников по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего подсластителей, были гораздо хуже результаты в когнитивных тестах. В среднем в группе умеренного потребления память и мышление у людей ухудшались быстрее на 35%, беглость речи - на 110%. У группы с высоким уровнем потребления подсластителей эти показатели были ещё выше: 62% и 173% соответственно.

Связь между употреблением низкокалорийных или бескалорийных подсластителей и ухудшением работы мозга наблюдалась только у людей моложе 60 лет.

