Учёные связали загрязнение воздуха с болезнью Альцгеймера

Также учёные изложили план профилактики развития болезни Альцгеймера. Он объединил полезное для мозга питание, физические/когнитивные упражнения, медитацию, духовную подготовку. Основан этот план на исследованиях FINGER и Орниша, а также на трёх десятилетиях исследований медитации йоги Киртан Крия.

