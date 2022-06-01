Учёные: у мужчин и женщин мышцы по-разному “общаются” с другими тканями организма

Учёные: у мужчин и женщин мышцы по-разному “общаются” с другими тканями организмаЭто обнаружили американские специалисты
В ходе исследования «Генетическая изменчивость предполагаемой передачи сигналов миокина зависит от биологического пола и половых гормонов» впервые специалисты изучили, как генетика влияет на «коммуникацию» мышц с другими тканями. Опубликованы все полученные результаты были в eLife.
Мышцы могут производить белки, которые называются миокины. Миокины принимают участие в большом количестве процессов и взаимодействуют при этом с другими тканями. Благодаря миокинам скелетные мышцы способны «общаться» с мозгом, печенью, почки. Это даёт возможность поддерживать метаболический баланс.
В рамках исследования группа экспертов изучила генетические связи, сосредоточенные на регуляции генов миокинов, составе клеток мышц, передаче сигналов сигналов между тканями и взаимодействии с полом у людей.
Выяснилось, что в зависимости от пола человека и гормонов (например, эстрадиола) по-разному будет происходить «общение» мышц и поджелудочной железы, сердца, кишечника, гипоталамуса, висцеральной и подкожной жировой ткани. Так, мышцы чаще посылают сигналы у женщин поджелудочной железе, а у мужчин - печени.
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