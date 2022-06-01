Учёные: у мужчин и женщин мышцы по-разному “общаются” с другими тканями организма

В ходе исследования «Генетическая изменчивость предполагаемой передачи сигналов миокина зависит от биологического пола и половых гормонов» впервые специалисты изучили, как генетика влияет на «коммуникацию» мышц с другими тканями. Опубликованы все полученные результаты были в eLife.

Мышцы могут производить белки, которые называются миокины. Миокины принимают участие в большом количестве процессов и взаимодействуют при этом с другими тканями. Благодаря миокинам скелетные мышцы способны «общаться» с мозгом, печенью, почки. Это даёт возможность поддерживать метаболический баланс.