Учёные: употребление яиц улучшает здоровье сердца

В рамках нового исследования Ланг Пан, магистр кафедры эпидемиологии и биостатистики из Пекинского университета, вместе с командой отобрали из China Kadoorie Biobank 4778 человек. Из этих людей болезни сердца были у 3401 человека. Далее специалисты при помощи метода направленного ядерного магнитного резонанса изучили 225 метаболитов в образцах плазмы. 24 из них оказались связаны с количеством съедаемых участниками яиц.

Выяснилось, что те, кто ел яйца в умеренных количествах, имели больше белка аполипопротеина А1. Также у этих людей было больше крупных молекул липопротеинов высокой плотности, которые позволяют выводить холестерин и предотвращают закупорку кровеносных сосудов. При этом закупорка сосудов может привести к инсульту, а также сердечным приступам.

Помимо этого, специалисты выделили 14 метаболитов, связанных с болезнями сердца. Оказалось, что участники, употребляющие меньше яиц, имели более низкий уровень полезных и более высокий уровень вредных метаболитов в отличие от тех, кто ел эти продукты регулярно.

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