Учёные: употребление яиц улучшает здоровье сердца

Учёные: употребление яиц улучшает здоровье сердцаНо важно есть их не слишком много
Данные исследования, опубликованного в издании eLife, показывают, что если съедать в день максимум по одному яйцу, то вероятность развития болезней сердца снизится. Кроме того, благодаря потреблению яиц увеличивается уровень полезных для сердца метаболитов в крови.
Вообще результаты исследований, связанных с влиянием яиц на состояние сердца, довольно противоречивы. Например, в 2018 году (результаты проведённой работы были опубликованы в издании Heart) стало известно, что у людей, которые едят примерно по одному яйцу в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже, чем у тех, кто предпочитает употреблять яйца реже.
В рамках нового исследования Ланг Пан, магистр кафедры эпидемиологии и биостатистики из Пекинского университета, вместе с командой отобрали из China Kadoorie Biobank 4778 человек. Из этих людей болезни сердца были у 3401 человека. Далее специалисты при помощи метода направленного ядерного магнитного резонанса изучили 225 метаболитов в образцах плазмы. 24 из них оказались связаны с количеством съедаемых участниками яиц.
Выяснилось, что те, кто ел яйца в умеренных количествах, имели больше белка аполипопротеина А1. Также у этих людей было больше крупных молекул липопротеинов высокой плотности, которые позволяют выводить холестерин и предотвращают закупорку кровеносных сосудов. При этом закупорка сосудов может привести к инсульту, а также сердечным приступам.
Помимо этого, специалисты выделили 14 метаболитов, связанных с болезнями сердца. Оказалось, что участники, употребляющие меньше яиц, имели более низкий уровень полезных и более высокий уровень вредных метаболитов в отличие от тех, кто ел эти продукты регулярно.
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