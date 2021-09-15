Учёные уточнили главную причину ожирения человека

Углеводно-инсулиновая модель, добавляют учёные, наиболее точно описывает причины ожирения. Поскольку жители разных стран всё больше питаются продуктами с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, выпечка, сладости, фастфуд, картофель и пр.), у них в крови повышается уровень сахара. Это приводит к выработке в организме в больших количествах инсулина и сокращению уровня глюкагона (этот гормон отвечает за усвоение мышцами глюкозы). Соответственно, избыток энергии от углеводов тратится на жировые клетки, а мозг и мышцы недополучают питания и вызывают в ответ чувство голода у человека. Вместе с этим замедляется обмен веществ. Избыток калорий в этом случае ускоряет процесс накопления жира.

Исследователи предложили медицинским организациям сменить подход к ожирению. По словам авторов статьи, пациентов, страдающих от избыточной массы тела, не нужно ограничивать в еде. Необходимо лишь исключить из их рациона продукты, содержащие быстрые углеводы.

Однако на данный момент нет точного списка низкоуглеводных продуктов. Также научно подтверждён уже тот факт, что углеводно-инсулиновая модель не очень эффективна или вообще не работает.