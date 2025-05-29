Учёные узнали, как кофе влияет на спящий мозг

Впервые было обнаружено, что кофеин увеличивает сложность мозговых сигналов и усиливает «критичность» мозга во время сна. Сильнее выражено это у молодых людей. Критичность - это состояние мозга, которое находится в равновесии между порядком и хаосом. Другими словами, это золотая середина, при которой мозговая активность одновременно организованная и гибкая. Работает в таком состоянии мозг оптимально: он способен эффективно обрабатывать информацию, быстро адаптироваться, учиться, гибко принимать решения. Это может мешать ночному отдыху.

Получается, что при воздействии кофеина мозг даже ночью остаётся в более активированном состоянии. Из-за этого он хуже восстанавливается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.