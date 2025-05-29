Учёные узнали, как кофе влияет на спящий мозг

Учёные узнали, как кофе влияет на спящий мозгОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Communications Biology
Новое исследование проводилось под руководством Филиппа Тёльке, стажёра-исследователя Лаборатории когнитивной и вычислительной нейронауки (CoCo Lab) Университета Монреаля, вместе с директором лаборатории Каримом Джерби, профессором психологии и исследователем Института искусственного интеллекта Mila–Quebec. Для изучения влияния кофеина на сон специалисты использовали искусственный интеллект и электроэнцефалографию (ЭЭГ).
Впервые было обнаружено, что кофеин увеличивает сложность мозговых сигналов и усиливает «критичность» мозга во время сна. Сильнее выражено это у молодых людей. Критичность - это состояние мозга, которое находится в равновесии между порядком и хаосом. Другими словами, это золотая середина, при которой мозговая активность одновременно организованная и гибкая. Работает в таком состоянии мозг оптимально: он способен эффективно обрабатывать информацию, быстро адаптироваться, учиться, гибко принимать решения. Это может мешать ночному отдыху.
Получается, что при воздействии кофеина мозг даже ночью остаётся в более активированном состоянии. Из-за этого он хуже восстанавливается.
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