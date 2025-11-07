Учёные узнали, почему проживание в неблагополучном районе увеличивает шансы на деменцию

Учёные узнали, почему проживание в неблагополучном районе увеличивает шансы на деменциюОно связано с повреждением сосудов головного мозга
У людей из неблагополучных районов, как показывают исследования, на протяжении всей жизни происходит более выраженное снижение когнитивных способностей. Также они имеют более высокий риск развития деменции вне зависимости от их социально-экономического статуса.
Чтобы глубже изучить эту связь, учёные проанализировали данные 585 здоровых взрослых в возрасте 40–59 лет, которые проживают в Великобритании и Ирландии. Все эти взрослые были включены в программу PREVENT-Dementia.
Команда специалистов обнаружила, что существует тесная связь между проживанием в неблагополучном районе и недостаточным контролем факторов образа жизни, которые повышают риск развития деменции. Люди, которые живут в районах с высоким уровнем безработицы, низким доходом и/или ограниченными возможностями образования и профессиональной подготовки, чаще имеют проблемы со сном, ожирение, повышенное кровяное давление, а также менее активны. В то же время жители таких районов употребляют меньше алкоголя, чем те, кто живёт в благополучных районах.
Также учёные заметили значимую связь между когнитивными способностями и неблагополучием в районе проживания. В частности, это неблагоприятные жилищные условия, состояние окружающей среды, высокий уровень преступности. Эти факторы сильнее всего повлияли на способность людей быстро обрабатывать информацию, его пространственное восприятие и внимание.
