Учёные узнали, почему проживание в неблагополучном районе увеличивает шансы на деменцию

Команда специалистов обнаружила, что существует тесная связь между проживанием в неблагополучном районе и недостаточным контролем факторов образа жизни, которые повышают риск развития деменции. Люди, которые живут в районах с высоким уровнем безработицы, низким доходом и/или ограниченными возможностями образования и профессиональной подготовки, чаще имеют проблемы со сном, ожирение, повышенное кровяное давление, а также менее активны. В то же время жители таких районов употребляют меньше алкоголя, чем те, кто живёт в благополучных районах.

Также учёные заметили значимую связь между когнитивными способностями и неблагополучием в районе проживания. В частности, это неблагоприятные жилищные условия, состояние окружающей среды, высокий уровень преступности. Эти факторы сильнее всего повлияли на способность людей быстро обрабатывать информацию, его пространственное восприятие и внимание.

