Учёные: вино помогает снизить сахар в крови

Учёные: вино помогает снизить сахар в кровиЭто ещё одно его полезное свойство
Повышенный уровень сахара в крови опасен для здоровья. Как минимум тем, что может вызвать повреждения глаз, ног, кровеносных сосудов. В результате у человека повышается вероятность инсульта и инфаркта.
Учёные из Массачусетского университета, как пишет Diabetes.co.uk, нашли ещё один способ снизить уровень глюкозы в организме. Это употребление красного вина.
В рамках исследования специалисты изучали влияние на уровень сахара нескольких видов алкогольных и безалкогольных напитков. Это четыре разновидности белого и красного вина, четыре сорта чая.
В отчёте, составленном по итогам анализа, говорится, что все красные вина по сравнению с белыми значительно понижали сахар в крови. Это происходило за счёт ингибиторов а-амилазы.
При этом вино и любой другой алкоголь пить нужно в умеренных дозах.
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