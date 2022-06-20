Учёные: вино помогает снизить сахар в крови

В рамках исследования специалисты изучали влияние на уровень сахара нескольких видов алкогольных и безалкогольных напитков. Это четыре разновидности белого и красного вина, четыре сорта чая.

В отчёте, составленном по итогам анализа, говорится, что все красные вина по сравнению с белыми значительно понижали сахар в крови. Это происходило за счёт ингибиторов а-амилазы.

При этом вино и любой другой алкоголь пить нужно в умеренных дозах.

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