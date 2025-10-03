Учёные впервые обнаружили в мозге белки, которые вызывают болезнь Паркинсона

Учёные впервые обнаружили в мозге белки, которые вызывают болезнь ПаркинсонаЭто поможет ещё лучше понять это заболевание
Для проведения нового исследования учёные разработали новую технологию визуализации. Она получила название «Усовершенствованное обнаружение агрегатов при болезни Паркинсона» (ASA-PD). Благодаря ей можно увидеть олигомеры нанометрового масштаба (одна миллиардная метра).
Сравнив посмертные образцы мозга людей с болезнью Паркинсона с образцами здоровых людей, эксперты обнаружили, что олигомеры были в обоих вариантах. Только у тех, кто страдал Паркинсоном, они были крупнее, ярче и многочисленнее.
По словам учёных, тонкие различия в распределении олигомеров могут указывать на самые ранние стадии заболевания за годы до появления симптомов. Они надеются также, что картирование этих олигомеров в итоге приведёт к созданию диагностических тестов и новых способов отслеживания эффективности экспериментальных препаратов.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.
