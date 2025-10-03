Учёные впервые обнаружили в мозге белки, которые вызывают болезнь Паркинсона

По словам учёных, тонкие различия в распределении олигомеров могут указывать на самые ранние стадии заболевания за годы до появления симптомов. Они надеются также, что картирование этих олигомеров в итоге приведёт к созданию диагностических тестов и новых способов отслеживания эффективности экспериментальных препаратов.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.