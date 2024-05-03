Учёные выяснили, чем кардиофитнес полезен для здоровья

Специалисты из Университета Южной Австралии обнаружили, что при каждом увеличении кардиореспираторной подготовленности (количества энергии, используемой для сидения в покое) на 1 МЕТ человек может снизить риск смерти от любой причины на 11−17%, а от сердечной недостаточности — на 18%.

В рамках нового исследования учёные изучили 26 систематических обзоров с метаанализом, представляющим более 20,9 миллионов наблюдений из 199 уникальных когортных исследований. По словам старшего автора этой работы, профессора UniSA Гранта Томкинсона, кардиореспираторная подготовка — вероятно, наиболее важный тип физической подготовки для хорошего здоровья. Это способность заниматься физической активностью в течение длительного периода времени.