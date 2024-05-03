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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 мая 2024, 14:15
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Учёные выяснили, чем кардиофитнес полезен для здоровья

Поэтому так важно бегать, ездить на велосипеде или плавать
Исследование, проведённое Университетом Южной Австралии, показало, что благодаря высокому уровню кардиотренированности можно снизить риск смерти от любой причины. Об этом подробнее говорится в статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine.
Учёные выяснили, чем кардиофитнес полезен для здоровья
© Pixabay/CC0 Public Domain

Специалисты из Университета Южной Австралии обнаружили, что при каждом увеличении кардиореспираторной подготовленности (количества энергии, используемой для сидения в покое) на 1 МЕТ человек может снизить риск смерти от любой причины на 11−17%, а от сердечной недостаточности — на 18%.

В рамках нового исследования учёные изучили 26 систематических обзоров с метаанализом, представляющим более 20,9 миллионов наблюдений из 199 уникальных когортных исследований. По словам старшего автора этой работы, профессора UniSA Гранта Томкинсона, кардиореспираторная подготовка — вероятно, наиболее важный тип физической подготовки для хорошего здоровья. Это способность заниматься физической активностью в течение длительного периода времени.

Учёные выяснили, чем кардиофитнес полезен для здоровья
© Olimp

Для большинства людей увеличение кардиореспираторной подготовки (или CRF) доступно с помощью регулярной программы аэробных упражнений. Значительных улучшений можно добиться, если уделять физической активности умеренной интенсивности (быстрая ходьба) как минимум 150 минут в неделю. По мере улучшения физической формы риск смерти и развития болезней станет снижаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.