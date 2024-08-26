Учёные выяснили, чем материнское молоко так полезно для младенцев

Обзор 2021 года, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что материнское молоко — пища, которая покрывает все потребности младенца в питании на разных стадиях его роста до 6 месяцев после рождения. В 6 месяцев в рацион ребёнка нужно постепенно вводить также другие продукты. Крайне важны в это время те, что содержат железо. Это обогащённые железом каши, протёртое мясо и птица, протёртые мягкие овощи и фрукты.

Грудное молоко имеет идеальный для младенцев состав питательных веществ. Помимо этого, оно защищает от бактериальных, вирусных или паразитарных инфекций. В целом дети, которых кормят грудью, имеют меньше проблем со здоровьем, чем те, кого кормят смесью.

В статье 2022 года из журнала Annals of Nutrition and Metabolism отмечается, что при низком доходе грудное молоко снижает риск возникновения у ребёнка диареи, респираторных инфекций. А в семьях с высоким доходом грудное вскармливание защищает от отита (ушных инфекций) и, вероятно, от диабета 2 типа.