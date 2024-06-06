Учёные выяснили, чем опасен для здоровья алкоголь во время полёта

Учёные случайным образом распределили 48 человек в возрасте от 18 до 40 лет на две группы. Одна из них была помещена в лабораторию сна при нормальном давлении окружающего воздуха (уровень моря), а половина — в барокамеру, имитирующую давление в кабине на крейсерской высоте (2438 м над уровнем моря).

В каждой группе 12 человек спали по 4 часа, не употребляя алкоголь, а 12 спали по 4 часа, употребляя алкоголь, в течение 1 ночи. За ними следовали 2 ночи восстановления, а затем ещё одна ночь, когда всё было наоборот.

Участники выпивали эквивалент 2 банок пива (5%) или 2 бокалов вина (175 мл, 12%) с чистой водкой в ​​23:15. Их цикл сна, SpO 2 и пульс контролировались до 4 часов утра.

Выяснилось, что сочетание алкоголя и имитации давления в салоне на крейсерской высоте привело к падению SpO2 в среднем до чуть более 85%, а также к увеличению пульса в среднем почти до 88 ударов в минуту во время сна. Для сравнения: у тех, кто спал в барокамере и не употреблял спиртное, SpO2 составлял чуть более 88% и чуть менее 73 ударов в минуту.

Среди тех, кто употреблял алкоголь в лаборатории сна, эквивалентные показатели составляли чуть менее 95% SpO 2, частота сердечных сокращений — чуть менее 77 ударов в минуту, а также ​​чуть менее 96% и чуть менее 64 ударов в минуту для тех, кто не употреблял алкоголь.

Уровень кислорода ниже здоровой клинической нормы (90%) сохранялся в течение 201 минуты при сочетании алкоголя и имитации давления в кабине на крейсерской высоте.

Самый глубокий сон сократился до 46,5 минут при комбинированном воздействии алкоголя и моделируемом давлении в кабине на крейсерской высоте по сравнению с обоими лабораторными условиями сна: после алкоголя — 84 минуты, без алкоголя — 67,5 минут. Также у тех, кто пил спиртное и подвергся давлению в кабине на крейсерской высоте, был короче период быстрого сна.

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