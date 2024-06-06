Учёные выяснили, чем опасен для здоровья алкоголь во время полёта

Учёные выяснили, чем опасен для здоровья алкоголь во время полётаЭто касается даже молодых людей
Результаты нового исследования показывают, что давление в салоне самолёта и употребление алкоголя вместе снижают количество кислорода в крови (SpO 2) и повышает частоту сердечных сокращений на длительный период. Такое наблюдается даже у молодых и здоровых людей.
Чем больше спиртного выпито, тем серьёзнее могут быть последствия для сердца. Особенно опасно такое для пассажиров старшего возраста и тех, у кого уже есть определённые заболевания.
Атмосферное давление снижается экспоненциально с высотой, вызывая падение уровня насыщения крови кислородом примерно до 90% (73 гПа) у здоровых пассажиров на крейсерской высоте. Если этот показатель становится ниже, то возникает гипобарическая гипоксия. Алкоголь расслабляет стенки кровеносных сосудов, увеличивая частоту сердечных сокращений во время сна.
Учёные случайным образом распределили 48 человек в возрасте от 18 до 40 лет на две группы. Одна из них была помещена в лабораторию сна при нормальном давлении окружающего воздуха (уровень моря), а половина — в барокамеру, имитирующую давление в кабине на крейсерской высоте (2438 м над уровнем моря).
В каждой группе 12 человек спали по 4 часа, не употребляя алкоголь, а 12 спали по 4 часа, употребляя алкоголь, в течение 1 ночи. За ними следовали 2 ночи восстановления, а затем ещё одна ночь, когда всё было наоборот.
Участники выпивали эквивалент 2 банок пива (5%) или 2 бокалов вина (175 мл, 12%) с чистой водкой в 23:15. Их цикл сна, SpO 2 и пульс контролировались до 4 часов утра.
Выяснилось, что сочетание алкоголя и имитации давления в салоне на крейсерской высоте привело к падению SpO2 в среднем до чуть более 85%, а также к увеличению пульса в среднем почти до 88 ударов в минуту во время сна. Для сравнения: у тех, кто спал в барокамере и не употреблял спиртное, SpO2 составлял чуть более 88% и чуть менее 73 ударов в минуту.
Среди тех, кто употреблял алкоголь в лаборатории сна, эквивалентные показатели составляли чуть менее 95% SpO 2, частота сердечных сокращений — чуть менее 77 ударов в минуту, а также чуть менее 96% и чуть менее 64 ударов в минуту для тех, кто не употреблял алкоголь.
Уровень кислорода ниже здоровой клинической нормы (90%) сохранялся в течение 201 минуты при сочетании алкоголя и имитации давления в кабине на крейсерской высоте.
Самый глубокий сон сократился до 46,5 минут при комбинированном воздействии алкоголя и моделируемом давлении в кабине на крейсерской высоте по сравнению с обоими лабораторными условиями сна: после алкоголя — 84 минуты, без алкоголя — 67,5 минут. Также у тех, кто пил спиртное и подвергся давлению в кабине на крейсерской высоте, был короче период быстрого сна.
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