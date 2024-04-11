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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 апреля 2024, 05:15
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Учёные выяснили, чем особенно опасен для здоровья женщин недостаток сна

Результаты этого исследования были представлены на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологов
Анализ более десятка научных работ показал, что существует связь между сном менее семи часов в сутки и более высоким риском возникновения гипертонии. Это ещё раз подтвердило, что недосып может представлять серьёзный риск для здоровья человека.
Учёные выяснили, чем особенно опасен для здоровья женщин недостаток сна
© OnlyMyHealth

В рамках нового исследования учёные объединили данные 16 работ, опубликованных в период с 2000 по 2023 год. В этих исследованиях принимали участие более 500 тысяч человек из шести стран. За ними наблюдали в течение двух-пяти лет. Возраст участников варьировался от 35 до 60 лет, около 60% из них были женщинами.

Учёные выяснили, чем особенно опасен для здоровья женщин недостаток сна
© Vasu Healthcare

По итогам анализа эксперты обнаружили, что сон менее семи часов в сутки связан с повышением вероятности развития гипертонии на 7%. До 11% возрос этот риск у тех, кто спал менее пяти часов в сутки.

Женщины, которые спали менее семи часов, имели по сравнению с мужчинами на 7% больше шансов на развитие высокого кровяного давления.

Сон более восьми часов тоже был связан с повышенным риском возникновения гипертонии, но это не было статистически значимым.

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