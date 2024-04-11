Учёные выяснили, чем особенно опасен для здоровья женщин недостаток сна

По итогам анализа эксперты обнаружили, что сон менее семи часов в сутки связан с повышением вероятности развития гипертонии на 7%. До 11% возрос этот риск у тех, кто спал менее пяти часов в сутки.

Женщины, которые спали менее семи часов, имели по сравнению с мужчинами на 7% больше шансов на развитие высокого кровяного давления.

Сон более восьми часов тоже был связан с повышенным риском возникновения гипертонии, но это не было статистически значимым.

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