Учёные выяснили, чем подавление чихания опасно для жизни

В ходе одного компьютерного моделирования выяснилось, что препятствование чиханию способно в 24 раза повысить давление в дыхательных путях. Это в свою очередь может привести к различным травмам: например, разрыву барабанной перепонки, лопанию сосуда в носу или разрыву аневризмы головного мозга, попаданию воздуха в диафрагму. Две последние могут стать причиной смерти.

Также автор напомнила, что чихать нужно осторожно и всегда прикрывать нос и рот, чтобы не разнести повсюду микробы.