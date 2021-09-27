Учёные выяснили, чем подавление чихания опасно для жизни

Учёные выяснили, чем подавление чихания опасно для жизниИ действительно ли во время него останавливается сердце
Несмотря на то что часто во время чихания нам кажется, что сердце остановилось, это не так, говорит Хелен Пилчер. Дело здесь в том, что при чихании пульс временно изменяется, но быстро возвращается в исходное состояние. В целом чихание само по себе оказывает положительное влияние на организм, поскольку так он избавляется от раздражителей. А вот подавление чиха при помощи задержки дыхания или же зажимания носа может быть опасным.
В ходе одного компьютерного моделирования выяснилось, что препятствование чиханию способно в 24 раза повысить давление в дыхательных путях. Это в свою очередь может привести к различным травмам: например, разрыву барабанной перепонки, лопанию сосуда в носу или разрыву аневризмы головного мозга, попаданию воздуха в диафрагму. Две последние могут стать причиной смерти.
Также автор напомнила, что чихать нужно осторожно и всегда прикрывать нос и рот, чтобы не разнести повсюду микробы.