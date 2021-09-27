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Учёные выяснили, чем подавление чихания опасно для жизни

И действительно ли во время него останавливается сердце
Издание BBC Science Focus рассказало об интересных особенностях процесса чихания у человека.
Учёные выяснили, чем подавление чихания опасно для жизни

Несмотря на то что часто во время чихания нам кажется, что сердце остановилось, это не так, говорит Хелен Пилчер. Дело здесь в том, что при чихании пульс временно изменяется, но быстро возвращается в исходное состояние. В целом чихание само по себе оказывает положительное влияние на организм, поскольку так он избавляется от раздражителей. А вот подавление чиха при помощи задержки дыхания или же зажимания носа может быть опасным.

Учёные выяснили, чем подавление чихания опасно для жизни

В ходе одного компьютерного моделирования выяснилось, что препятствование чиханию способно в 24 раза повысить давление в дыхательных путях. Это в свою очередь может привести к различным травмам: например, разрыву барабанной перепонки, лопанию сосуда в носу или разрыву аневризмы головного мозга, попаданию воздуха в диафрагму. Две последние могут стать причиной смерти.

Также автор напомнила, что чихать нужно осторожно и всегда прикрывать нос и рот, чтобы не разнести повсюду микробы.