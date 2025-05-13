Учёные выяснили, что частота дефекации говорит о здоровье

В 2024 году в рамках исследования специалисты проанализировали данные 1400 здоровых взрослых. Далее они определили четыре категории дефекации: запор (один или два испражнения в неделю), низко-нормальный (три-шесть испражнений в неделю), высоко-нормальный (один-три испражнений в день) и диарея. Идеальная частота дефекации находится в верхнем пределе нормы.

Когда кал проходит через кишечник, микробы используют имеющуюся пищевую клетчатку, превращая её в полезные жирные кислоты. Если же стул задерживается слишком долго, то клетчатка истощается и микробы переключаются на белки. Это может привести к выбросу токсинов в кровоток. Накопление таких токсинов, как индоксилсульфат или триметиламин, связано с хроническими заболеваниями почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом предупредил профессор Шон Гиббонс, один из авторов статьи из Института системной биологии.