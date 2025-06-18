Учёные выяснили, что езда на велосипеде способствует здоровому старению мозга

В ходе исследования учёные провели анализ данных почти 480 000 человек из Британского Биобанка. В среднем наблюдение за участниками продолжалось 13 лет. У более чем 8800 добровольцев за это время развилась деменция, а почти у 4000 — болезнь Альцгеймера.

Результаты также показали, что польза от езды на велосипеде в основном распространяется на людей без генетического риска болезни Альцгеймера. У людей, которые не имели генетического варианта APOE E4, вероятность развития деменции была меньше на 26%, а болезни Альцгеймера - на 25%.

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